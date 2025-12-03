Agencias

Israel detiene a un joven por planear un atentado suicida contra militares en nombre de Estado Islámico

Las autoridades de Israel han imputado a un joven de 18 años por sus presuntos planes para perpetrar un atentado suicida contra militares en una estación de autobuses de la ciudad de Beersheba bajo inspiración del grupo yihadista Estado Islámico, después de su reciente detención por parte de las fuerzas de seguridad.

La Policía de Israel ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que el detenido, residente en el desierto del Néguev, "es un ciudadano israelí" sospechoso de "actividades contra la seguridad inspirada por la organización terrorista Estado Islámico".

Así, ha manifestado que durante los interrogatorios se ha podido determinar que "consumía contenidos e ideología extremista" de Estado Islámico y participó en la fabricación de explosivos como parte de su plan para perpetrar "un atentado suicida contra militares en un autobús en Beersheba".

EuropaPress

