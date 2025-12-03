Illa anuncia 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México desde marzo de 2026

Durante la operación de la ruta directa entre Barcelona y Ciudad de México, que tuvo lugar de 2007 a 2012, hasta 160.000 pasajeros aprovecharon este corredor aéreo. Este servicio transoceánico, que facilitó notablemente las conexiones de negocios y turismo entre ambas regiones, se reanudará a partir del 26 de marzo de 2026 con seis vuelos semanales directos operados por la aerolínea Aeroméxico. El anuncio fue hecho oficial en un acto celebrado en Ciudad de México encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien estuvo acompañado por autoridades catalanas, representantes empresariales y ejecutivos de la aerolínea, informó El Govern en un comunicado.

El Govern detalló que la reapertura de esta ruta busca no solo restablecer el puente aéreo interrumpido en 2012, sino también consolidar un canal de intercambio económico, turístico y cultural entre España y México. Este relanzamiento responde a una estrategia orientada a reforzar la internacionalización de la economía catalana y promover oportunidades para empresas, especialmente pequeñas y medianas, y para trabajadores autónomos que requieren conexiones ágiles con el mercado latinoamericano. Según el comunicado oficial, la ciudad de Barcelona apunta a fortalecer su papel como un nodo clave de acceso de Europa hacia América Latina, posicionándose competitivamente en el sector aeroportuario global.

Durante el acto de presentación, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, resaltó la importancia estratégica de contar con vuelos directos para facilitar los flujos comerciales y culturales entre ambos continentes. Según recogió El Govern, Collboni expresó: “Es vital que haya conexiones directas para que existan intercambios comerciales y culturales entre nuestros países, para generar oportunidades para las pymes y para los autónomos; en definitiva, para generar riqueza”. Estas declaraciones destacan el enfoque del proyecto en la dinamización del tejido empresarial y la creación de oportunidades para la economía local y regional.

Aeroméxico, seleccionada para operar esta ruta, fue elegida tanto por su experiencia en vuelos internacionales como por el compromiso con la utilización de flotas modernas y eficientes en términos ambientales, según confirmó el vicepresidente de la compañía, Giancarlo Mulinelli. De acuerdo con El Govern, tanto la gestión como la operación de estos vuelos se diseñarán para cumplir con estrictos estándares de sostenibilidad, alineándose con normativas internacionales medioambientales y priorizando una gestión responsable de los recursos y las emisiones asociadas a la aviación intercontinental.

El evento contó también con la presencia de Josep Santacreu, presidente de la Cámara de Barcelona, quien refrendó el interés de la comunidad empresarial en consolidar y ampliar los vínculos con el mercado mexicano. De acuerdo con El Govern, las empresas catalanas consideran que la reactivación del corredor aéreo contribuye significativamente a la exportación de servicios, a la atracción de inversiones extranjeras y al desarrollo de alianzas comerciales y académicas.

La decisión de reanudar la ruta se enmarca en el contexto de un incremento sostenido de la demanda de viajes de negocios y de turismo entre los dos destinos, tras la recuperación gradual de los enlaces intercontinentales que habían sufrido ajustes comerciales y logísticos en años recientes. Según relató El Govern, la interrupción previa de la conexión respondió a la necesidad de adaptación de la aerolínea a cambios en el mercado, pero el actual entorno, caracterizado por la diversificación de mercados y el crecimiento del sector turístico, impulsa la restauración de esta oferta de vuelos directos.

El Govern informó que los preparativos técnicos para los seis vuelos semanales contemplan trabajos de adecuación en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, con el objetivo de garantizar que la operativa se realice bajo condiciones óptimas y conforme a todos los requisitos técnicos y de protección ambiental. Además, se prevé una coordinación constante entre las autoridades de ambas ciudades para potenciar el impacto económico, comercial y cultural, mediante la organización de actividades conjuntas y el desarrollo de estrategias de promoción sectorial.

La Generalitat destacó además que la recuperación de esta conexión aérea directa constituye un elemento central en la estrategia de internacionalización de Catalunya, facilitando el acceso a nuevos mercados para las empresas locales y ampliando los destinos disponibles para los viajeros. Según enfatizó El Govern, el corredor también promueve la cooperación en el ámbito académico y cultural, incrementando las oportunidades para estudiantes, investigadores y profesionales que buscan movilidad internacional.

Durante la presentación, Salvador Illa subrayó el significado de esta operación para la mejora de la infraestructura aeroportuaria en Catalunya y reiteró el compromiso de la administración autonómica en asegurar que la prestación del servicio aéreo respete los criterios de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental. El Govern recalcó que este esfuerzo coordinado pretende maximizar los beneficios de la conectividad directa para todos los sectores involucrados, desde el turístico hasta el comercial y empresarial.

La estrategia presentada incluye medidas específicas para ampliar la oferta de transporte directo, atendiendo a la demanda creciente tanto del sector turístico como del corporativo. Según reportó El Govern, la ruta Barcelona-Ciudad de México servirá como plataforma para la cooperación entre pymes, mejorando las condiciones para la exportación e importación de bienes y servicios y la atracción de talento e inversiones bilaterales.

El Govern resumió que la etapa que se abre con este anuncio implica una renovada colaboración entre Barcelona y Ciudad de México, asentando las bases para un flujo intensificado de intercambio económico y cultural en los próximos años, en sintonía con los retos y oportunidades actuales de la interconectividad global.