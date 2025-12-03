HSBC nombra presidente a Brendan Nelson

Brendan Nelson mantendrá la presidencia del Comité de Auditoría de HSBC hasta febrero de 2026, momento en el que la entidad prevé publicar sus resultados correspondientes al ejercicio de 2025. Así lo indicó el banco en una notificación a la Bolsa de Londres, en la que se confirmó que Nelson deja su puesto interino, en el que estaba desde el 1 de octubre, para asumir formalmente como líder del consejo de administración de HSBC Holdings. La decisión se tomó después de un proceso de selección que consideró tanto candidatos internos como externos, en el que Ann Godbehere, directora independiente sénior, encabezó la evaluación, según informó la propia entidad británica.

Durante este procedimiento, HSBC buscó identificar el perfil más adecuado para afrontar los retos futuros del grupo bancario, uno de los mayores a nivel internacional. De acuerdo a lo publicado por el banco, la experiencia de Nelson, de 76 años, tuvo un papel central en la valoración de su candidatura. El ejecutivo se unió al consejo en septiembre de 2023 y acumula una trayectoria extensa en la industria financiera global, incluyendo cargos destacados en KPMG y puestos en consejos de administración de compañías como BP y Royal Bank of Scotland (RBS). Los antecedentes de Nelson en estos ámbitos fueron citados por la firma como indicadores de una sólida base en banca y gobernanza.

Durante la etapa en la que Nelson ocupó la presidencia de forma provisional, el banco resaltó la efectividad de su liderazgo. Ann Godbehere destacó: “Desde que asumió el cargo de presidente interino del grupo, Brendan ha demostrado sus excelentes capacidades de liderazgo respaldadas por su sólida trayectoria”, cita recogida por HSBC en el anuncio. Este reconocimiento, según detalló el comunicado, pesó en la decisión de otorgarle la presidencia definitiva del consejo.

La doble función que ahora asume Nelson abarca tanto la conducción del consejo de administración como la supervisión del área de auditoría del grupo. HSBC sostuvo que esta combinación refuerza los mecanismos de control y mejora la toma de decisiones en el seno del grupo, según consignó el medio en su reporte. Nelson tomará parte activa en la coordinación con órganos relevantes y ejecutivos, entre ellos Georges Elhedery y el resto del equipo de gestión, según indicó el propio presidente en una declaración distribuida por el banco: “Espero seguir trabajando con la junta directiva, Georges y el equipo de gestión en general mientras cumplimos con nuestra estrategia”. El directivo enfatizó el compromiso con las líneas estratégicas actuales y la sintonía con la visión establecida.

La búsqueda que precedió a la designación de Nelson contempló postulantes tanto del interior como del exterior de HSBC, una alternativa destinada a consolidar una transición ordenada y fortalecer la gobernanza corporativa tras la salida del titular anterior. El banco subrayó su interés por garantizar la continuidad de procesos clave, en un contexto de retos regulatorios y de mercado a escala mundial, informó HSBC en su comunicación oficial.

La incorporación de Nelson se produce en un momento complejo para la banca internacional, caracterizado por desafíos regulatorios y transformaciones en los mercados. La experiencia acumulada por el presidente en sectores bancarios y energéticos aporta, según el banco, una perspectiva transversal para abordar cuestiones relacionadas con la gobernanza y la supervisión financiera. HSBC remarcó que la continuidad de Nelson en ambas posiciones se mantendrá más allá de la divulgación de los resultados anuales de 2025, con el objetivo de facilitar una transición gradual hacia nuevas etapas regulatorias y estratégicas.