Fallece una mujer de 40 años en una salida de vía en la BA-128, cerca de Sancti-Spíritus (Badajoz)

Una mujer de 40 años ha fallecido este miércoles en una salida de vía en el punto kilométrico 2 de la carretera BA-128, cerca de Sancti-Spíritus (Badajoz).

Tras la salida de vía, el vehículo quedó en un barranco, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos de los parques de Herrera del Duque y Castuera, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Una llamada sobre las 08,00 horas alertó de este siniestro, hasta cuyo lugar se desplazó una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, patrullas de servicio de la Guardia Civil, un equipo del consultorio médico de Sancti-Spíritus y un equipo de mantenimiento de carreteras.

