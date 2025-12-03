Agencias

El Tribunal Constitucional de Polonia ilegaliza el Partido Comunista

Guardar

El Tribunal Constitucional de Polonia ha declarado este miércoles que los objetivos y las actividades del Partido Comunista Polaco (KPP) son incompatibles con la Constitución y, por tanto, ha ordenado la ilegalización inmediata de esta formación, que venía funcionando desde 2002.

"No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas", ha sustentado en su fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz, según recoge la cadena RMF24.

En los últimos años han sido varios lo intentos de ilegalizar el partido, sin relevancia alguna en la arena política del país, el más reciente el del presidente, Karol Nawrocki. La Constitución polaca prohíbe las formaciones políticas que se basen en "ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo".

El partido apenas alcanza los mil afiliados, no dispone de cargos electos o de una gran presencia en los medios. Tanto es así, que sus propios cuadros consideran innecesaria su prohibición ya que su programa "es tan poco atractivo" que no conseguirán apoyo en las elecciones, según ha dicho ante el tribunal su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karon.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AV. La española Carmen Weiler, campeona de Europa de 200 espalda en piscina corta

AV. La española Carmen Weiler,

Trump invita a Netanyahu a una reunión en la Casa Blanca "en el futuro próximo"

Durante una llamada entre los líderes de Estados Unidos e Israel, se discutieron acciones para frenar la capacidad armada de Hamás y ampliar acuerdos regionales, además de abordar la normalización de vínculos diplomáticos en medio de tensiones en Medio Oriente

Trump invita a Netanyahu a

Alexia Putellas: "Corregimos muchas cosas del partido de ida para poder levantar el título"

Alexia Putellas: "Corregimos muchas cosas

Illa anuncia 6 vuelos semanales directos entre Barcelona y Ciudad de México desde marzo de 2026

Illa anuncia 6 vuelos semanales

Aplazado el concierto de Dudamel y la Orquesta Juvenil de Venezuela por condicionantes de movilidad aérea

El evento previsto en València bajo la batuta de Gustavo Dudamel cambiará de fecha por restricciones internacionales, según comunicó la organización, que trabaja en el reajuste para asegurar la interpretación antes de finalizar la actual temporada

Aplazado el concierto de Dudamel