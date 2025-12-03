Agencias

El publicitario Jorge Oller ha presentado su primer libro El arte del desapego junto a Toni Segarra

Hoy sale a la venta El arte del desapego (Gestión 2000, Grupo Planeta), el primer libro de Jorge Oller, referente de la publicidad en Latinoamérica. Se trata de una reflexión vital sobre su trayectoria y sobre la importancia de soltar, crear y vivir con propósito. La obra fue presentada hace dos semanas en Thinking Heads, en un acto conducido por Toni Segarra, mejor creativo del siglo XX (IED Design Awards) y referente global de la publicidad.

El arte del desapego parte de una premisa tan simple como desafiante: sólo cuando dejamos ir lo que no nos pertenece podemos vivir con plenitud. Oller, fundador de Grupo Tribu, una de las redes de comunicación y creatividad más premiadas de Centroamérica, recorre en estas páginas su propio proceso de transformación personal: del éxito material al interior.

Sin fórmulas mágicas ni dogmas, el autor comparte las lecciones aprendidas tras años al frente de empresas, festivales y proyectos que marcaron la publicidad de su región, y que lo llevaron a comprender que la verdadera innovación nace del desapego: de liberarse del miedo, del ego y de la necesidad constante de reconocimiento.

Es el relato íntimo y honesto de las vivencias de un emprendedor creativo que llegó a descubrir que el desapego es, quizás, la herramienta más poderosa para innovar, liderar y avanzar. Dejar ir el miedo al cambio, la necesidad de control, el ego y la obsesión por el prestigio lleva al éxito.

UNA VOZ REFERENTE DE LA CREATIVIDAD CON PROPÓSITO

Con más de tres décadas de trayectoria, Jorge Oller es uno de los nombres más respetados de la publicidad latinoamericana. Ha sido representante del festival Cannes Lions durante quince años, presidente de la Comunidad de Empresas de Comunicación, e impulsor de iniciativas como Vía Costarricense y The Openhouse Project. Con estudios de posgrado en Georgetown University, INCAE y ESADE, Oller ha defendido siempre la creatividad con propósito y el diseño como herramienta de transformación social.

En un mundo marcado por la prisa, la comparación y la búsqueda de validación constante, El arte del desapego invita al lector a detenerse, soltar y reconectar con su autenticidad. Es una conversación honesta y luminosa que combina la sensibilidad de un explorador con la lucidez de un estratega creativo, mostrando que el desapego puede ser también una poderosa fuente de innovación, liderazgo y bienestar.

