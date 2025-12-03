Agencias

EEUU limitará los visados a personas de Nigeria y otros países por "violaciones de la libertad religiosa"

Guardar

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles restricciones en la entrega de visados a personas de Nigeria y otros países no especificados en respuesta a los "asesinatos masivos" y la "violencia" contra cristianos por parte de "terroristas islamistas radicales".

Rubio ha subrayado en un breve comunicado que "Estados Unidos está adoptando medidas decisivas" ante estas acciones por parte de "terroristas islamistas radicales", "milicias étnicas fulani" y "otros actores violentos en Nigeria y más allá", sin más detalles al respecto sobre posibles afectados.

Así, ha explicado que "una nueva política" en la Ley de Migración y Nacionalidad permitirá a su departamento "limitar la emisión de visados a personas que hayan dirigido, autorizado, apoyado de forma significativa, participado o llevado a cabo violaciones de la libertad religiosa y, cuando sea apropiado, también contra sus familiares inmediatos".

"Como el presidente (estadounidense, Donald) Trump ha dejado claro, 'Estados Unidos no estará de brazos cruzados mientras ocurren estas atrocidades en Nigeria y en numerosos países'. Esta política se aplicará a Nigeria y a cualquier otro gobierno o individuo implicado en violaciones de la libertad religiosa", ha zanjado.

Trump ha denunciado en varias ocasiones durante las últimas semanas los ataques contra comunidades cristianas en Nigeria, llegando a amenazar veladamente con una intervención militar en el país africano, donde tiene lugar "un genocidio", unas acusaciones rechazadas por Abuya y por la Unión Africana (UA), que subrayó que "no hay un genocidio" en Nigeria.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Sin embargo, durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

FEDER pide equidad en el abordaje de las personas con enfermedades raras y discapacidad asociada

FEDER pide equidad en el

Elisa Mouliaá, tras su lucha judicial contra Errejón: "Hemos callado muchas bocas que decían que era por dinero o fama"

Tras conocerse el dictamen que permite continuar la causa contra Íñigo Errejón, la intérprete sostiene que quedó demostrada la veracidad de sus declaraciones y agradece el respaldo de quienes la apoyan en su búsqueda de justicia

Elisa Mouliaá, tras su lucha

Antonio Rudiger, embajador de la colección UA x Mansory que fusiona rendimiento deportivo y diseño

Antonio Rudiger, embajador de la

(Previa) Espanyol, Celta, Valencia y Sevilla quieren ilusionarse con la Copa

(Previa) Espanyol, Celta, Valencia y

Amazon Fresh lanza una campaña de donaciones de alimentos contra el desperdicio en Navidad junto a Fundación Altius

Miles de hogares en situación vulnerable en España podrán acceder a productos esenciales durante las fiestas, mediante la colaboración entre la plataforma de comercio electrónico y la ONG, que facilita contribuciones directas de clientes para familias y entidades benéficas

Amazon Fresh lanza una campaña