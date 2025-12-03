Agencias

Disciplina impone el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán durante tres partidos tras los incidentes del derbi

El estadio del Sevilla enfrenta una clausura de parte de sus gradas tras los altercados en el reciente clásico contra el Betis, que incluyeron lanzamiento de objetos, según anunció el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol

La exigencia de identificar en un plazo de 24 horas los sectores exactos del 'Fondo norte' desde donde se arrojaron objetos en el derbi ha recaído sobre el Sevilla FC por mandato del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, según detalló la propia RFEF. Esta directriz forma parte de las sanciones anunciadas tras los incidentes ocurridos durante la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, específicamente durante el enfrentamiento entre el Sevilla y el Real Betis el pasado domingo.

De acuerdo con la información publicada por la RFEF, el órgano de Disciplina impuso al club hispalense una penalización que incluye la clausura parcial de su recinto deportivo por un periodo de tres partidos y una multa de 45.000 euros. La resolución cita las “infracciones muy graves” establecidas en el artículo 76.2, en relación al artículo 15 del Código Disciplinario del organismo, y obliga a la entidad a especificar los sectores “del fondo norte” comprometidos. La entidad rectora del fútbol español definió esta medida tras comprobarse el lanzamiento de mecheros y botellas contra jugadores del conjunto verdiblanco durante los últimos minutos del encuentro, un hecho que generó la paralización temporal del partido.

El Reglamento Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol contempla sanciones de cierre parcial del estadio en respuesta a comportamientos que pongan en riesgo la integridad de los participantes en los encuentros o alteren el normal desarrollo del mismo, informó el comunicado recogido por el medio. El partido experimentó su principal interrupción en el minuto 88, cuando el árbitro Munuera Montero suspendió el juego tras registrarse el lanzamiento de objetos desde la zona del fondo norte; una botella estuvo cerca de impactar al guardameta del Betis, Álvaro Valles, episodio que motivó una detención de cerca de 15 minutos.

La RFEF indicó que el duelo entre Sevilla y Betis finalmente pudo terminar sin altercados adicionales, por lo que el resultado final, un 0-2 favorable a los visitantes, se mantuvo sin modificación una vez reanudado el juego. El medio también reportó que la suspensión temporal del encuentro resalta la gravedad del suceso y contribuye al historial de medidas que el Comité de Disciplina aplica en situaciones donde la seguridad de los protagonistas del partido se ve comprometida.

Además de las amenazas a la integridad de los jugadores, la resolución incluyó sanciones individuales para futbolistas. Isaac Romero, delantero del Sevilla FC, recibió dos partidos de suspensión por una acción antirreglamentaria cometida en el minuto 84: fue expulsado directamente tras una falta sin balón sobre Valentín Gómez, según recogió la RFEF. El Comité consideró que la jugada se ejecutó con violencia y al margen del balón, sin posibilidad de disputarlo o con el juego parado.

El incidente en el derbi y las sanciones asociadas reciben especial atención del entorno futbolístico andaluz, ya que afecta no solo la afición presente en el Sánchez-Pizjuán, sino también la organización y logística del club para los próximos partidos como local. Disciplina exigió la rápida comunicación de los sectores afectados, lo que podría incidir en la delimitación de entradas y en la disposición del público en futuras jornadas, según publicó la RFEF.

A través de su comunicado, la RFEF recordó que estas sanciones buscan prevenir actos similares y reforzar las condiciones de seguridad que demandan los encuentros de máxima rivalidad. Según consignó el organismo, la respuesta institucional se encuentra alineada con la normativa vigente y con la necesidad de salvaguardar tanto a los futbolistas como a los asistentes a los estadios.

