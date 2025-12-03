Diputación recuerda a Lorca en el Gran Café Tortoni de Buenos Aires y resalta su potencial turístico

La jornada de cierre del ciclo “Lorca y el patrimonio lorquiano” incluyó la participación de artistas y representantes de la cultura en el Teatro Albur de Buenos Aires, donde la actriz Carmen de la Osa presentó fragmentos de obras de Federico García Lorca junto al pianista César Pradier; en la sesión también se evocaron pasajes de la conferencia que el poeta ofreció en la ciudad durante su visita histórica entre 1933 y 1934. En este marco, el encuentro puso de relieve la importancia de Lorca por su papel en la proyección internacional de Granada y el fortalecimiento de los vínculos con Argentina, con la mirada puesta en el sector turístico y educativo local. Según informó la Diputación de Granada, la convocatoria en la capital argentina representó la culminación de una serie de conferencias ideadas para difundir la memoria y el legado del autor a través de propuestas de intercambio cultural entre los dos países.

De acuerdo con el comunicado de la Diputación de Granada, el ciclo de actividades comenzó el 27 de noviembre en Montevideo, Uruguay, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Escuela de Arte Dramático Margarita Xirgú. En esa ocasión, Juan Castilla, director del Patronato Cultural Federico García Lorca, inauguró la serie de encuentros. Posteriormente, el programa continuó en Buenos Aires, primero en el Instituto de Filosofía y Literatura Hispánicas de la Universidad de Buenos Aires, y más tarde en el histórico Gran Café Tortoni, un espacio emblemático que Lorca frecuentó durante su residencia en la ciudad sudamericana.

Durante el acto principal celebrado en el Gran Café Tortoni, unas treinta personas del ámbito académico y artístico—incluidos escritores, artistas, profesores universitarios e investigadores—participaron en una sesión de debate sobre el impacto de Federico García Lorca. Según consignó la Diputación de Granada, el intercambio se centró en el papel del poeta como promotor del turismo cultural, fuente de inspiración para proyectos educativos y figura clave para potenciar la presencia internacional de Granada. Los asistentes coincidieron en el creciente interés del público argentino por los espacios y las instituciones relacionadas con la vida y la obra del escritor en su ciudad natal.

Marta Nievas, diputada de Turismo y Patrimonio y vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, inauguró la jornada en el Café Tortoni subrayando la función del Patronato Cultural Federico García Lorca en la preservación, difusión y gestión del patrimonio asociado al autor. De acuerdo con las palabras citadas en el comunicado oficial, Nievas destacó que el patronato juega un papel esencial en la gestión de la herencia lorquiana en Granada, ya que “tras su figura late un patrimonio vivo que habla de su origen, su tierra y su memoria”. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la conservación de la Casa Natal de Lorca, ubicada en Fuente Vaqueros, y el trabajo llevado adelante por el Centro de Estudios Lorquianos para resguardar y difundir documentos y objetos personales del poeta.

La diputada también informó, según publicó la Diputación de Granada, sobre la reciente adquisición por parte del organismo provincial de una vivienda adyacente a la Casa Natal. Esta compra busca incrementar la superficie destinada a zona museística, lo que permitirá mejorar y ampliar la experiencia de quienes recorren los lugares vinculados a Federico García Lorca en Granada.

Durante la intervención central, Juan Castilla ilustró la charla con fotografías históricas y artículos personales del escritor, ofreciendo un panorama visual del patrimonio lorquiano asociado a la provincia andaluza. Según detalló la Diputación de Granada, en el desarrollo de estas jornadas se describieron iniciativas orientadas a la participación de la población joven y escolar en la memoria de Lorca. Entre ellas se encuentran las visitas educativas organizadas por el Patronato, diseñadas para fomentar el acceso a la obra del poeta tanto en España como en el extranjero.

Según relató el mismo comunicado, durante la visita a Buenos Aires, Marta Nievas también sostuvo reuniones con agentes de viajes y periodistas especializados. El motivo fue fortalecer la promoción turística de Granada en el mercado argentino y consolidar la relación entre ambas ciudades utilizando a Lorca como puente cultural. Dentro del programa se incluyeron además encuentros con responsables del Organismo de Turismo de Buenos Aires, con la finalidad de establecer una planificación conjunta que potencie los lazos culturales y turísticos entre las dos regiones hacia el año 2026, tomando el legado del poeta como fundamento para las estrategias de cooperación.

El medio Diputación de Granada remarcó que toda esta serie de propuestas integran una estrategia más amplia destinada a proyectar internacionalmente el patrimonio lorquiano y consolidar a la provincia como destino preferente de turismo cultural y educativo. La institución identificó como objetivo central utilizar la figura de Lorca para promover el desarrollo y atraer a visitantes interesados en la literatura, la historia y las manifestaciones artísticas relacionadas con Granada. Según el comunicado oficial, la intención es fortalecer la relación entre España y Argentina a partir del aprovechamiento del patrimonio literario, convirtiendo la memoria del poeta en un motor de desarrollo y de intercambio intercultural.