Bélgica insiste en el 'no' a usar activos rusos y acusa a la Comisión de "no escuchar" sus demandas

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha rechazado este miércoles la propuesta que la Comisión Europea tiene previsto dar a conocer para usar los activos rusos para un préstamo para Ucrania, asegurando que el Ejecutivo europeo sigue sin escuchar sus demandas y exige solidaridad a Bélgica sin ofrecer a cambio esa solidaridad para asumir los riesgos de la operación.

"Tenemos la frustrante sensación de no haber sido escuchados. Nuestras preocupaciones están siendo minimizadas y el texto que la Comisión presentará hoy no aborda nuestras preocupaciones de manera satisfactoria", ha avanzado el titular de Exteriores en declaraciones a su llegada a la cita con sus homólogos de la OTAN.

En este sentido, Prevot ha criticado que las preocupaciones legítimas de Bélgica, país que acoge la sede de Euroclear, la institución que custodia la mayoría de activos rusos en Europa, están siendo "minimizadas". De esta forma ha insistido en su negativa a la operación planteada por la Comisión Europea para utilizar los activos rusos para financiar un préstamo de reparación de hasta 140.000 millones.

"No es aceptable usar el dinero y dejarnos solos afrontando los riesgos. El préstamo de reparaciones propuesto no es claramente una opción preferida y es la peor de todas", ha indicado para reiterar en el argumento de que la maniobra es "arriesgada, nunca se ha hecho antes y todo el mundo puede ver lo difícil que ha sido durante meses".

Así, el ministro belga ha afeado que se exija solidaridad a Bélgica "sin que se le ofrezca la misma solidaridad a cambio". "Simplemente buscamos evitar consecuencias potencialmente desastrosas", ha incidido, pidiendo que se opte por una alternativa como salir a los mercados de capitales para que la UE recabe la cantidad necesaria para un préstamo a Ucrania.

Entre sus colegas de la OTAN, el titular de Países Bajos, David van Weel, ha insistido en que los Estados miembros están dispuestos a ofrecer garantías a Bélgica ante eventuales reclamaciones rusas.

"Estos activos son cruciales, y entendemos las preocupaciones de Bélgica. Estamos dispuestos al menos a asegurarnos de que no estén solos en esto, en caso de que las cosas salgan mal y haya consecuencias financieras", ha explicado.

