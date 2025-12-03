Asraf Beno, sin palabras sobre cómo se ha tomado Isa Pantoja las graves acusaciones de Dulce en '¡De Viernes!'

Después de que Kiko Rivera se sincerase como nunca en el plató de '¡De Viernes!' sobre su relación con Isa Pantoja, reconociese que el episodio de la manguera sucedió -que regó a su hermana en el jardín de Cantora sin ropa en pleno diciembre al recibir una llamada de su madre enloquecida porque la peruana escondía un móvil para hablar con su novio, con el que había perdido la virginidad con 16 años-, y le pidiese perdón públicamente buscando un acercamiento después de años distanciados, Dulce Delapiedra ha arremetido como nunca contra la familia Pantoja.

Mientras Isa medita si dar o no una nueva oportunidad a su hermano -por miedo a que vuelva a hacerle daño ahora que ha encontrado la felicidad junto a Asraf Beno y sus hijos Alberto y Cairo-, la que fuera su niñera ha roto su silencio en el programa de los viernes por la noche de Mediaset y, demoledora, ha explotado contra Kiko e Isabel Pantoja, y ha revelado más detalles sobre el trato humillante que se daba a la niña en Cantora.

"Ya era hora de que Kiko pidiera perdón, pero no me creo su perdón. Él nunca la ha defendido, nunca la ha protegido, nunca ha hecho nada por ella. Va diciendo que es como un padre para Isa... ¿cómo lo vas a ser si jamás le plantaste cara a nadie?" ha sentenciado muy enfadada, dejando claro que el exmarido de Irene Rosales tampoco se ha portado bien con su hermana.

Asegurando que nadie de la familia Pantoja quería a Isa -revelando que incluso la tonadillera la llamaba cuando estaba de vacaciones para que volviese porque ya estaba "harta" de la niña-, y que la peruana sufrió infinidad de desprecios por parte de su abuela doña Ana, y de sus tíos Agustín y Juan Pantoja, Dulce tambien ha rememorado al detalle cómo vivió ella el episodio de la manguera: "La madre la arrinconó a la fuerza. Mi niña se resistía al principio y yo me metí por medio pare impedirlo. Vino hacia mi con las tijeras. A mi me encerraron, me quitaron del medio, pero si yo llego a ver ese episodio le pongo la manguera de collar y me voy andando por la carretera a la comisaria en busca de la policía para denunciarlo" ha expresado muy enfadada.

"Una monstruosidad. Llegó al baño empapada y al verse en el espejo no se reconoció. Pidiendo auxilio que se quería morir. Al día siguiente la niña tenía toda la cara llena de moratones" ha revelado.

Durísimas declaraciones a las que Isa no ha reaccionado públicamente, aunque se especula que no le habría hecho gracia que Dulce haya hecho públicos ciertos detalles que ella como protagonista ha obviado porque le hacen demasiado daño, y habrían acrecentado el distanciamiento que tiene con la niñera desde que formó su propia familia con Asraf.

Apoyando incondicionalmente a la hija de Isabel Pantoja, el concursante de realities ha reaparecido de lo más serio ante las cámaras y ha guardado silencio sobre el testimonio de la exniñera, dejando en el aire si a Isa le ha molestado.

Muy discreto, Asraf tampoco ha querido pronunciarse sobre un posible acercamiento entre su mujer y Kiko, respondiendo con un llamativo silencio a si habrá reconciliación entre los hermanos.