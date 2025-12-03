Al menos cinco muertos y trece heridos al incendiarse un mercado en el norte de Egipto

Al menos cinco personas han fallecido y otras trece han resultado heridas al incendiarse este miércoles de madrugada un mercado ubicado en la ciudad egipcia de Mansura (en la provincia de Dakahlia), a unos 130 kilómetros al norte de la capital de Egipto, El Cairo.

El gobernador de Dakahlia, Tariq Marzuq, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para "supervisar las consecuencias del incidente y garantizar la estabilidad de la situación en la zona, según ha informado la gobernación a través de su perfil en la red social Facebook.

Por su parte, el primer ministro, Mostafá Madbuli, ha instado a las autoridades pertinentes a brindar rápidamente todo tipo de apoyo y ayuda a las familias de las víctimas, garantizar la atención médica necesaria para los heridos, agilizar la evacuación del lugar y garantizar la reanudación de la actividad normal en la zona.

También ha destacado la importancia de supervisar las medidas de seguridad en todas las instalaciones, al tiempo que ha expresado sus condolencias a los fallecidos y deseado a los heridos una pronta recuperación.