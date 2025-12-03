Airbus rebaja su objetivo anual de entregas de aviones comerciales por el problema con el fuselaje del A320

Airbus ha rebajado las entregas de aviones comerciales previstas para este año debido al problema que ha surgido recientemente con la calidad de los paneles del fuselaje suministrados por uno de sus proveedores, lo que ha afectado al flujo de entregas de la familia A320.

Así, según ha informado este miércoles el fabricante aeronático, ahora prevé entregar alrededor de 790 aviones comerciales en 2025, frente a cerca de las 820 entregas que se había fijado como objetivo para este año.

Pese a ello, Airbus mantiene sus previsiones financieras, tal y como comunicó cuando presentó los resultados de los nueve primeros meses de 2025.

De este modo, el fabricante aeronáutico sigue teniendo como objetivo un resultado neto de explotación (Ebit) ajustado de alrededor de 7.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de la financiación de clientes de alrededor de 4.500 millones de euros.

Airbus ha precisado que los pedidos y entregas de aviones comerciales para el mes noviembre de 2025 se darán a conocer el próximo viernes.

Este martes, Airbus anunció una inspección a cerca de 628 aviones A320 en busca de posibles defectos de calidad en el fuselaje, ya que esta flota cuenta con paneles que pueden ser demasiado gruesos o finos debido a un problema de fabricación de un proveedor.

La mayoría de esas aeronaves siguen en poder de la compañía europea, es decir, 245 de ellos se encuentran en la línea de montaje final o preparándose para su entrega, mientras que 215 unidades se sitúan en fases anteriores de producción y otros 168 están en servicio con aerolíneas, según informó Airbus a sus clientes.

En palabras del fabricante, se espera que una "proporción significativa" de los paneles cumpla con sus especificaciones, lo que significa que serán válidos en su estado actual.

Este nuevo problema llegó tan sólo unos días después de que Airbus detectara un problema en el software de sus aviones de la familia A320, afectando a un total de alrededor de 6.000 aviones.