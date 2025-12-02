Agencias

SIGRE aclara que los test de antígenos y las mascarillas deben desecharse en el cubo de basura convencional

Guardar

SIGRE ha señalado este martes que los test de autodiagnóstico para la gripe o la Covid-19 y las mascarillas deben desecharse en el cubo de basura convencional, al que van los residuos que no pueden ser reciclados, y nunca en el Punto SIGRE de las farmacias, ya que no se trata de medicamentos.

Asimismo, ha destacado que los envases donde vienen los test o las mascarillas sí deberán depositarse en el contenedor de recogida selectiva de envases correspondiente, bien el azul para las cajas de cartón o el amarillo para las bolsas de plástico, etc.

La entidad sin ánimo de lucro ha puesto el foco en esta cuestión con motivo del inicio de la temporada de infecciones respiratorias agudas en España, donde la gripe ya ha entrado en fase epidémica con una tasa de 40,1 casos por 100.000 habitantes en la última semana, adelántadose un mes respecto a lo habitual, con un pico previsto entre mediados y finales de diciembre.

El incremento de contagios hace que cada vez más personas acudan a las farmacias, donde un profesional sanitario les recomendará un test con el que salir de dudas, algún medicamento para combatir los molestos síntomas causados por estos virus respiratorios o donde pueden adquirir mascarillas para proteger tanto su salud como la del resto de la población.

"Es comprensible que surjan dudas, pero debemos insistir: el Punto SIGRE no es un contenedor para cualquier producto que hayamos adquirido en las farmacias. Solo debe utilizarse para medicamentos caducados o que ya no se necesitan y sus envases", ha subrayado el director general de SIGRE, Miguel Vega.

USO INCORRECTO DE ANTIBIÓTICOS

Por otra parte, SIGRE ha recordado que los antibióticos no están indicados para curar infecciones por virus como la gripe o el resfriado, sino que su función es tratar infecciones causadas por bacterias. Por ello, ha advertido que su uso incorrecto puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes frente a futuros tratamientos.

A este respecto, ha indicado que, en 2023, 24.582 personas fallecieron en España a causa de bacterias multirresistentes, según los últimos datos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC).

También ha aludido a los datos de un estudio publicado en 'The Lancet', que alertaba de que si el panorama actual no variaba, la resistencia a los antibióticos podría matar en 25 años a 208 millones de personas. Así, se estima que para 2050 sea la primera causa de muerte en el planeta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: Bolaños admite ante Junts que democracia española puede ser "mejorable", pero les reprende por sus críticas al TS

VÍDEO: Bolaños admite ante Junts

El Cervantes 2025 Gonzalo Celorio en la FIL: "La literatura es un mecanismo de exorcismo"

Durante una rueda de prensa en Guadalajara, el galardonado autor mexicano destaca que escribir permite afrontar conflictos personales, defiende el poder transformador de la lectura y rechaza que la inteligencia artificial pueda reemplazar la creatividad en las letras

El Cervantes 2025 Gonzalo Celorio

Verstappen gana en Catar, McLaren se equivoca y Sainz sube al podio

La próxima y última jornada del Mundial de Fórmula 1 se definirá con apenas 16 puntos de distancia entre los tres líderes, luego de un desenlace inesperado en el circuito de Lusail que reavivó la lucha por el título

Verstappen gana en Catar, McLaren

León XIV aterriza en el Líbano, la segunda etapa de su primer viaje internacional

En el comienzo de su agenda, el pontífice instó a líderes políticos y sociales a fortalecer el diálogo y la inclusión, destacando el papel decisivo de las mujeres y la capacidad de la sociedad civil para superar desafíos y promover la paz

León XIV aterriza en el

(Crónica) El Betis conquista un tenso derbi sevillano y Moleiro rescata el triunfo para el Villarreal

La interrupción del clásico andaluz por incidentes en la grada, sumada a la definición de último minuto protagonizada por Moleiro en San Sebastián, marcó una jornada decisiva para la lucha por posiciones europeas en la liga española

(Crónica) El Betis conquista un