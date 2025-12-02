Samsung presenta el Galaxy Z TriFold, su primer plegable triple con pantalla principal de 10 pulgadas

Samsung ha presentado oficialmente su primer 'smartphone' plegable triple Galaxy Z TriFold, que cuenta con dos bisagras y una pantalla de 6,5 pulgadas que, cuando se despliega, alcanza un tamaño de 10 pulgadas, con un diseño de perfil delgado que garantiza su portabilidad y un alto rendimiento.

La compañía coreana ha detallado que su nuevo dispositivo está diseñado para llevar el rendimiento y la experiencia premium de los teléfonos Ultra "a un nuevo nivel", al ser su primer 'smartphone' que se despliega dos veces para ofrecer una pantalla envolvente de gran tamaño que proporciona "la máxima productividad" para el trabajo y "una visualización cinematográfica".

Así, el nuevo Galaxy Z TriFold aprovecha la experiencia en 'smartphones' plegables de Samsung para integrar las tecnologías plegables "más avanzadas". Concretamente, cuenta con un diseño de plegado hacia dentro para proteger la pantalla principal, que utiliza dos bisagras Armor FlexHinge perfeccionadas de diferentes tamaños con una estructura de doble carril, lo que permite un plegado más suave y estable.

Además, el mecanismo de plegado está pensado para facilitar la apertura y el cierre del dispositivo, de manera que los dos extremos se pliegan uno sobre otro, primero el izquierdo y después el derecho. En caso de que este se cierre de forma incorrecta, cuenta con una alarma que alerta al usuario mediante vibraciones, como ha explicado Samsung en un comunicado.

El grosor de este nuevo plegable es de 3,9 milímetros en su parte más delgada, que aumenta a los 12,9 milímetros cuando está completamente plegado...

En su parte exterior, las bisagras del Galaxy Z TriFold cuentan con una carcasa de titanio para proteger el mecanismo de plegado y el marco del 'smartphone' está reforzado con Advanced Armor Aluminum. La carcasa trasera, por su parte, está reforzada con fibra de vidrio cerámica.

LA PANTALLA MÁS GRANDE Y VERSÁTIL

En cuanto a las pantallas, la exterior es de 6,5 pulgadas y cuenta con un panel Dynamic AMOLED, que alcanza hasta 2.600 nits de brillo máximo y una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz. Por su parte, la pantalla principal aumenta su tamaño a 10 pulgadas cuando está desplegada y también cuenta con un panel Dynamic AMOLED, con 1.600 nits de brillo máximo y hasta 120 Hz.

Samsung ha detallado que la pantalla principal ha sido pensada con el foco en la versatilidad y la productividad, ya que funciona de manera similar a tres 'smartphones' de 6,5 pulgadas ofreciendo más espacio para realizar múltiples tareas. Esto se debe a que los usuarios pueden dividir la pantalla, utilizando tres aplicaciones en formato vertical, una al lado de la otra.

Igualmente, la experiencia se puede personalizar, ya que se puede cambiar el tamaño de las aplicaciones en varias ventanas, según las necesidades del momento, por ejemplo, para revisar documentos y redactar mensajes al mismo tiempo. También es versátil a la hora de gestionar llamadas o recibir notificaciones, ya que el usuario puede responder sin interrumpir su flujo de trabajo.

Además de todo ello, las aplicaciones y funciones de Samsung se han optimizado para utilizarse en una pantalla grande, lo que permite organizar y comprender la información "de un vistazo". También incluye la herramienta Samsung DeX, que permite "configurar un entorno de trabajo completo", con hasta cuatro espacios de trabajo desde donde se pueden ejecutar cinco aplicaciones simultáneamente.

El 'smartphone' también permite agregar un ratón y un teclado con conexión Bluetooth para completar el entorno de trabajo para proyectos más complejos.

A nivel experiencia visual, Samsung también ha destacado cómo la pantalla de 10 pulgadas permite sumergirse en el contenido de películas o series, así como impulsar experiencias más completas para plataformas como YouTube. Todo ello, con "mínimas líneas de plegado", que evitan interrupciones.

FOTOGRAFÍA, RENDIMIENTO E IA

La cámara del nuevo Galaxy Z TriFold se compone de un sensor gran angular de 200 MP con estabilización óptica y apertura f/1.7, una lente ultra gran angular de 12 MP, y una cámara teleobjetivo de 10 MP. Las cámaras frontales principal y exterior, por su parte, cuentan en ambos casos con una lente de 10 MP.

Asimismo, todo ello está impulsado por la potencia del procesador Snapdragon 8 Elite personalizado para Galaxy, que se acompaña de una configuración de 16 GB de memoria RAM con 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno.

Además, también cuenta con "la batería más grande" que Samsung ha incorporado en un dispositivo plegable. En concreto, cuenta con un sistema de batería de tres celdas que alcanza una capacidad de 5.600 mAh, y se ha colocado en cada panel del plegable para proporcionar un suministro de energía equilibrado, logrando una autonomía que "dura todo el día". Igualmente, cuenta con una opción de carga ultrarrápida de 45 W y gestión térmica optimizada.

El nuevo Galaxy Z TriFold también integra con las funciones de inteligencia artificial (IA) de Galaxy AI, adaptadas para hacer que sean más intuitivas en una pantalla grande. Con funciones como el 'Asistente fotográfico', con 'Edición generativa' y 'Boceto a imagen', que se adaptan de manera flexible.

De la misma forma, Gemini Live también ha sido adaptado para la experiencia TriFold, mejorado con IA multimodal que entiende lo que los usuarios ven, dicen y hacen. Samsung ha destacado que la pantalla más grande permite ofrecer consejos de diseño, por ejemplo, cuando un usuario muestra una habitación, una página web y muestras de pintura.

"Galaxy Z TriFold resuelve uno de los retos más antiguos de la industria móvil: ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento superior y productividad, todo en un solo dispositivo", ha manifestado el director ejecutivo, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, TM Roh.

Con todo ello, Samsung planea lanzar el nuevo Galaxy Z TriFold en Corea el próximo viernes 12 de diciembre y llegará a otros mercados de China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, próximamente.