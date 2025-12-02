Preocupación máxima por la salud de José María Almoguera: "Hay que cambiar de forma urgente su marcapasos"

La Fundación Jiménez Díaz se convirtió en el centro de atención la semana pasada cuando su personal se comunicó con José María Almoguera para notificarle sobre la urgencia de reemplazar el marcapasos que lleva desde los 23 años, de acuerdo con la información publicada en el programa ‘El tiempo justo’, citada por varios medios nacionales. Este llamado, dirigido al hijo de Carmen Borrego, destacó que las anomalías detectadas en el dispositivo hacen necesaria una cirugía sin demoras, con el objetivo de evitar complicaciones cardíacas severas.

Según relató el programa recogido por los medios, la salud de Almoguera genera inquietud en su entorno más cercano, incluida su madre, Carmen Borrego, y su pareja, María 'la jerezana'. La periodista Leticia Requejo expuso en ‘El tiempo justo’ que la dolencia de Almoguera se ha mantenido bajo control durante 12 años gracias a la implantación del marcapasos, pero el reciente fallo detectado cambia la situación, ya que una alteración en el funcionamiento del dispositivo puede conllevar riesgos como arritmias o descompensación cardíaca.

La situación de Almoguera, sobrino de Terelu Campos y nieto de María Teresa Campos, ha motivado mensajes de apoyo y preocupación por la gravedad y la delicadeza de la intervención que tendrá que afrontar. Tanto él como su círculo más próximo ven esta operación como inevitable y urgente, tal como afirmó la colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat, quien insistió en la necesidad de actuar con prontitud.

De acuerdo con las mismas fuentes recogidas por los medios, Almoguera aún desconoce la fecha definitiva de la intervención, pero los profesionales médicos insisten en que la entrada al quirófano debe producirse tan pronto como sea posible. Los responsables de la Fundación Jiménez Díaz transmitieron al paciente que el reemplazo del marcapasos es inaplazable, dada la importancia de evitar que su dolencia cardíaca derive en problemas mayores.

El medio destacó las declaraciones de Leticia Requejo, según las cuales si la patología no se mantiene controlada, Almoguera podría verse afectado por arritmias o incluso una descompensación. Esto explicaría por qué los médicos y el equipo de la Fundación Jiménez Díaz han priorizado la rapidez en la atención del caso.

En cuanto al propio afectado, Almoguera ha sido reservado respecto a los detalles sobre cómo la dolencia cardíaca y el uso del marcapasos condicionan su vida cotidiana. Aunque en distintas ocasiones reconoció públicamente que lleva el dispositivo desde hace varios años, raramente expuso el nivel de impacto que el aparato tiene en su día a día o cómo limita su actividad diaria. Solo en declaraciones puntuales explicó que, pese a su interés, no participa en programas como ‘Supervivientes’ debido a sus problemas cardíacos.

El entorno familiar de Almoguera se ha expresado con cautela sobre el nuevo episodio de salud. Carmen Borrego, madre del paciente, eligió no realizar declaraciones al programa pero manifestó que no está preocupada, un mensaje que contrasta con la alarma existente entre profesionales de la salud y amigos cercanos, según subrayó el medio. Por su parte, María 'la jerezana', pareja de Almoguera y con quien reside en Madrid, lo acompaña en este proceso difícil, tal como reportó el medio. Ambos celebrarán su primer aniversario de convivencia el próximo mes de enero.

La historia de José María Almoguera se vinculó en los medios con la atención que recibió durante años en la Fundación Jiménez Díaz, centro de referencia para la familia Campos ante problemas médicos de diversa índole. Las advertencias emitidas por los especialistas recalcan la trascendencia de este nuevo episodio, ya que los fallos en el marcapasos pueden tornarse en emergencias vitales si no se solucionan con rapidez y mediante intervención quirúrgica.

El escenario presentado por ‘El tiempo justo’ y recogido por diversos portales subraya la tensión que rodea a la familia Campos frente a la inminente intervención de José María Almoguera. Tanto los especialistas médicos como sus allegados consideran la sustitución del dispositivo como un procedimiento impostergable para evitar episodios graves vinculados a su dolencia cardíaca de base.

Hasta el momento, no se ha definido cuándo tendrá lugar la operación, lo que aumenta la inquietud dentro del entorno del paciente. La información difundida por el programa y retomada por otros medios recalca que el abordaje de esta cirugía busca asegurar que la condición de Almoguera siga gestionándose adecuadamente y que pueda continuar su vida colaborando con las restricciones que su salud impone.