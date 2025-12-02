Agencias

Israel acusa a Hezbolá de matar a posibles denunciantes de las causas de la explosión del puerto de Beirut

El Ejército de Israel ha acusado este martes a una unidad del partido-milicia chií libanés Hezbolá de matar a figuras que supuestamente habían amenazado con exponer su presunto papel en la explosión del puerto de la capital de Líbano, Beirut, que tuvo lugar en agosto de 2020.

El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, ha indicado que la unidad 121 de Hezbolá "asesinó a cuatro prominente figuras libanesas por temor a que revelaran las causas de la explosión del puerto", debido al "almacenamiento de nitrato de amonio" por parte del grupo.

"Entre las víctimas se encontraban agentes de aduanas y periodistas que habían señalado la conexión de Hezbolá con la explosión", ha aseverado el portavoz castrense a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Así, ha explicado que Hezbolá mató al jefe de aduanas del puerto, Joseph Skaff, al tirarle "desde una gran altura"; el de la unidad anticontrabando, Munir abu Rieili, "apuñalado hasta la muerte"; el fotógrafo Joe Bejjani, reclutado por el Ejército libanés para colaborar en la investigación, muerto a tiros en su vehículo; y el activista y periodista Lokman Slim.

"Hezbolá ha negado su implicación y las investigaciones siguen incompletas. Estos asesinatos se citan junto con acusaciones previas", ha concluido Adrai.

