El sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional de EEUU se declara inocente

El proceso contra Ramanulá Lakanwal se desarrolla en circunstancias singulares, según detalló ABC, pues el acusado permaneció todo momento bajo estricta custodia policial y conectado desde su cama de hospital, donde sigue recibiendo atención médica tras resultar herido durante el enfrentamiento que derivó en la muerte de un miembro de la Guardia Nacional y dejó a otro bajo tratamiento. Lakanwal, de 29 años y nacionalidad afgana, declaró su inocencia durante una audiencia virtual ante el Tribunal Superior de Washington DC, procedimiento que debió realizarse de manera excepcional debido a su condición física y a la gravedad de los hechos.

La cadena ABC informó que el incidente ocurrió cerca de la Casa Blanca, una de las áreas más resguardadas de la capital estadounidense. Durante el reciente episodio, Lakanwal habría afrontado una reacción inmediata de los agentes, lo que llevó a que uno de ellos utilizara su arma de reglamento para detenerlo tras abrir fuego contra el personal de la Guardia Nacional. Como resultado, el sospechoso fue herido, quedó inconsciente por instantes y fue trasladado de urgencia bajo custodia policial a un hospital, donde permanece con vigilancia reforzada de las autoridades y sin contacto con el exterior salvo por los procedimientos judiciales.

La acusación formal contra Lakanwal incluye homicidio, intento de asesinato en dos ocasiones y tenencia ilegal de arma de fuego en el contexto de un hecho violento, conforme consignó ABC. El primer efectivo de la Guardia Nacional implicado falleció horas después del tiroteo, mientras que el segundo continúa recuperándose. Este ataque suscitó el reforzamiento inmediato de las medidas de seguridad en el entorno de la Casa Blanca y reavivó la preocupación respecto a los riesgos en zonas clave del poder federal estadounidense.

De acuerdo con ABC, la investigación judicial sigue en curso y los agentes a cargo recopilan evidencias para establecer la cronología exacta y los motivos que rodean el tiroteo. El proceso legal contra Lakanwal se encuentra en una etapa preliminar, a la espera de la evolución médica del acusado y de la obtención de pruebas adicionales. El enfoque de las fuerzas policiales y judiciales se orienta a esclarecer si existían factores previos o motivaciones particulares detrás del ataque y el historial reciente de Lakanwal en suelo estadounidense.

ABC resaltó el antecedente de Lakanwal como colaborador del gobierno de Estados Unidos en territorio afgano, labor desempeñada durante los años recientes. Aunque el medio estadounidense no aportó detalles sobre las condiciones de su llegada a Estados Unidos ni sobre episodios anteriores a los hechos imputados, la conexión con misiones estadounidenses en el exterior figura entre los datos revisados por los investigadores y añade complejidad al caso.

El entorno judicial que siguió el suceso se mantuvo bajo la atención de medios y autoridades. La audiencia virtual destacó por las dificultades técnicas y por el estado físico visible de Lakanwal, quien manifestó dolor durante la breve intervención. Según relató ABC, la situación legal del imputado depende tanto de los elementos que reúna la investigación como del resultado de las revisiones médicas necesarias para garantizar su participación en los próximos pasos procesales.

Los servicios encargados de la seguridad pública y de la atención hospitalaria mantienen el caso bajo seguimiento estricto, con acceso restringido al acusado y sin más detalles difundidos fuera del marco judicial. ABC reportó que las próximas etapas del proceso dependerán del ritmo al que avance la investigación y de los hallazgos sobre el desarrollo del ataque y la posible planificación del evento, así como sobre el entorno personal y el pasado reciente del acusado.

El episodio ha generado reacciones dentro de la Guardia Nacional y en la estructura encargada de proteger la capital federal, dada la localización del incidente y las implicaciones para la seguridad en las proximidades de recintos gubernamentales. Las autoridades permanecen centradas en reconstruir los hechos previos, la identidad completa del sospechoso y cualquier vínculo adicional que pueda surgir del análisis del caso, al tiempo que supervisan de cerca la evolución física y la custodia médica de Lakanwal.