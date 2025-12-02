Agencias

El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón

El Ejército y la Inteligencia de Israel han anunciado este martes la muerte de un "terrorista" que ha herido a uno de sus militares al intentar embestirlo con el vehículo que conducía cerca de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, tras lo que el atacante habría huido, propiciando una operación de búsqueda por parte de las autoridades israelíes.

"El terrorista que hirió a un combatiente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) un coche ha sido eliminado", han anunciado las propias FDI y el Shin Bet, el servicio de Inteligencia de Israel, en un comunicado conjunto que han difundido los militares a través de su canal en Telegram. "Tras el ataque perpetrado (...) las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una operación conjunta de inteligencia para perseguir al terrorista", han afirmado.

Después de ello, lo han encontrado en la ciudad de Hebrón en el propio vehículo, pero "intentó escapar poniendo en peligro a los combatientes, las fuerzas respondieron con fuego y fue eliminado", han justificado.

"Las fuerzas de seguridad continuarán actuando para frustrar el terrorismo en la región, contra cualquiera que dañe o intente dañar a los ciudadanos del Estado de Israel y a las fuerzas de seguridad", reza el comunicado.

Unas horas antes, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reivindicado la "operación de atropello (...) cerca de la ciudad de Halhul, al norte de Hebrón", manifestando que se produce como respuesta "ante los asesinatos diarios, las ejecuciones en el campo, las redadas, la demolición de viviendas y los ataques sistemáticos perpetrados por la criminal ocupación sionista contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza y Cisjordania".

"La escalada de las operaciones de resistencia en Cisjordania es consecuencia directa de la agresión del estado de ocupación y de los intentos de liquidar la causa palestina mediante la judaización, los asentamientos, la anexión y la imposición de hechos por la fuerza", ha subrayado Hamás.

