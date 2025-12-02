Agencias

Aumentan a más de 700 los muertos y casi 500 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

Guardar

El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, ha superado la barrera de los 700, según han confirmado las autoridades del país, que han afirmado que hay además unos 2.600 heridos y casi 500 desaparecidos.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que hasta la fecha se han confirmado 702 muertos y 499 desaparecidos por el paso del ciclón 'Senyar', al tiempo que ha cifrado en 3,3 millones el total de damnificados por las lluvias torrenciales, los deslizamientos de tierra y las inundaciones.

Así, ha manifestado en su recuento, publicado a través de su página web, que al menos 1,1 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y ha subrayado que al menos 3.600 viviendas han sufrido "daños graves", a las que se suman 2.100 con "daños moderados" y 3.700 con "daños leves".

Este martes, el ministro de Energía y Recursos Minerales del país, Bahlil Lahadalia, ha ordenado poner en marcha medidas para "restaurar la electricidad" en aquellas zonas que han sufrido un apagón, especialmente en la provincia de Aceh, que lleva varios días sin luz.

"Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para restaurar la electricidad. Esta zona ha estado experimentando apagones durante días y la gente lo necesita", ha apuntado tras desplazarse hasta la zona afectada, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció el lunes el envío de varios buques a Sumatra Norte para entregar ayuda humanitaria a los desplazados, dado que parte del tráfico por carretera sigue cortado por las inundaciones y los deslaves.

"Creo que los buques grandes pueden ya atracar en Sibolga. También vamos a desplegar un avión Hércules, con posibles aterrizajes en varios puntos cada día", explicó entonces, mientras que el jefe de la BNPB, Suharyanto, destacó que las áreas prioritarias son Sibolga y Tapanuli Centro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Patricia Pardo asegura estar igual de enamorada que una adolescente

La periodista reconoce que atraviesa una etapa plena junto a Christian Gálvez, destacando la pasión y el apoyo mutuo como pilares de su relación, surgida de manera inesperada, y asegura sentirse feliz y confiada en el futuro compartido

Patricia Pardo asegura estar igual

El Inter Miami de Messi y el Vancouver Whitecaps de Müller jugarán la final de la MLS

Messi y Müller se verán las caras otra vez en un choque histórico, cuando sus equipos busquen levantar por primera vez el trofeo más importante de Norteamérica ante un estadio repleto, con el recuerdo del Mundial 2014 en juego

El Inter Miami de Messi

'Decathlon' y Down España unen fuerzas para impulsar el empleo inclusivo

'Decathlon' y Down España unen

El exasesor de Zelenski reivindica su inocencia ante el escándalo de corrupción y dice que se va "al frente"

Tras negar las acusaciones e investigar su conducta, Andri Yermak, hasta ahora pieza clave del entorno presidencial ucraniano y de negociaciones internacionales, deja su cargo y comunica su decisión de sumarse a las operaciones militares contra Rusia

El exasesor de Zelenski reivindica

La OCU y Euroconsumers reclaman a la FIFA transparencia y precios fijos en el Mundial de 2026

La OCU y Euroconsumers reclaman