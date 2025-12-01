Save The Children alerta de que más de 76.000 niños en Tailandia no pueden ir al colegio por las lluvias

La ONG Save The Children ha alertado de que más de 76.000 menores de Tailandia no pueden ir a la escuela debido a las lluvias torrenciales que asolan la región, una situación que también sufre Indonesia, donde al menos 1.000 escuelas han sido dañadas y cerradas en Aceh y Sumatra.

Las lluvias han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra que han afectado a cerca de cinco millones de personas en ambos países y han causado la muerte de al menos 670 personas, según la ONG que añade que, según los últimos datos disponibles del Gobierno, 3,6 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones en Tailandia y 1,5 en Indonesia.

En Tailandia, miles de niños no pueden acudir a la escuela debido a las inundaciones "sin precedentes" que se están registrando en el sur del país, según una evaluación realizada por la ONG en siete de las doce provincias afectadas. Estas lluvias también han obligado a cerrar muchas escuelas en Tailandia, algunas de las cuales se utilizan como refugios temporales para personas que huyeron de sus hogares.

Por ello, la ONG está creando en este país espacios seguros para los niños y niñas en los centros de evacuación, donde pueden jugar y aprender, además de proporcionar ayuda esencial para las familias afectadas por las inundaciones, incluidos kits para bebés, niños y niñas y kits de dignidad con artículos básicos de higiene.

El director ejecutivo de Save the Children Tailandia, Guillaume Rachou , ha indicado que "las inundaciones afectan más a los niños y a las niñas ya que, de la noche a la mañana, perdieron su escuela, lugares seguros para jugar y servicios básicos como agua potable y atención médica". "Es esencial limpiar, reparar y reabrir las aulas para que los niños puedan volver a la escuela de forma segura", ha asegurado.

Además, Rachou ha añadido que "con los refugios saturados, aumentan los riesgos de explotación, la separación de sus padres y madres y la angustia emocional para los niños y niñas". "Sin apoyo urgente, la seguridad, el aprendizaje y la salud mental de la infancia tailandesa seguirán deteriorándose", ha alertado.

En Indonesia, los equipos de Save the Children están trabajando para entregar ayuda de emergencia en el norte de Sumatra y ha asegurado que los niños, niñas y las familias necesitan "urgentemente" alimentos y refugio, ya que la lluvia y el fuerte oleaje dificultan la respuesta humanitaria.

La ONG también ha enfatizado en que algunas comunidades siguen aisladas por las aguas de la inundación y por los deslizamientos de tierra, mientras que las carreteras están dañadas, lo que ralentiza la distribución de suministros básicos.

Desde la isla de Nias, una de las zonas afectadas en Sumatra, el director humanitario de Save the Children Indonesia, Fadli Usman ha señalado que "las carreteras están bloqueadas, se están produciendo cortes de energía y se han interrumpido servicios esenciales".

"La situación está poniendo en riesgo la salud y el bienestar psicológico de los niños y niñas. Es urgente que se prioricen las necesidades y los derechos de la infancia, incluido el acceso a lugares seguros para que los más pequeños y sus familias estén a salvo, tengan alimentos nutritivos y acceso a agua potable", ha denunciado.

Save the Children opera en Indonesia desde el año 1976 y trabaja en 20 de las 38 provincias en respuestas humanitarias y programas relacionados con educación, salud y nutrición, protección infantil y pobreza. La ONG también trabaja en Tailandia desde el año 1979, donde se centra en la protección infantil, la educación, la gobernanza de los derechos del niño, los medios de vida y las respuestas humanitarias.