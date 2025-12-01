Raphael regresa a Icónica Fest cinco años después con nuevo álbum en un concierto el 18 de junio

Icónica Santalucía Sevilla Fest anuncia una de las citas más esperadas de su edición 2026: el concierto de Raphael, que volverá a la Plaza de España el 18 de junio con 'Raphaelísimo', el espectáculo con el que el artista de Linares (Jaén) celebra una carrera "absolutamente única" en la música en español.

El legendario cantante, reconocido en los Latin Grammy 2025 como 'Persona del Año', regresa así a Icónica después de haber sido uno de los protagonistas de su primera edición en 2021, "un concierto inolvidable que se convirtió en uno de los hitos fundacionales del festival", tal como señala el promotor, Green Cow Music, en un comunicado.

Cinco años después, Raphael vuelve al mismo escenario para escribir un nuevo capítulo de su historia con Sevilla y con la Plaza de España. 'Raphaelísimo' es una "propuesta superlativa" que reúne los himnos que han marcado a varias generaciones --'Yo soy aquel', 'Mi gran noche', 'Escándalo'-- junto a las canciones de su "celebrado" álbum 'Ayer... aún', un "delicado tributo a la chanson française y a figuras tan emblemáticas como Édith Piaf o Charles Aznavour".

La gira, que arranca en mayo de 2025, se presenta como un "viaje emocional guiado por la imponente voz y la irrepetible capacidad interpretativa de Raphael: un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen conquistando a públicos de todas las edades, trascendiendo géneros y conquistando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica".

Con más de seis décadas de trayectoria, Raphael continúa siendo un "nombre imprescindible" en la cultura musical española. De etse modo, 'Raphaelísimo' se perfila como uno de los grandes eventos culturales de 2026, un espectáculo en el que "la magia del artista alcanza su máxima expresión y convierte cada concierto en una experiencia inolvidable".

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 ha confirmado hasta el momento la presencia de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel "ecléctico, diverso y de primer nivel". Con cifras récord conseguidas en cinco ediciones, Icónica 2025 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una edición repleta de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros.

Desde Sevilla Fest se subraya el hecho de que el festival haya conseguido posicionarse como "una de las principales citas experienciales y musicales de Europa", reuniendo este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España, y un impacto económico de 230 millones (suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad, y 75 millones de impacto mediático, según datos de Icónica), lo que ha vuelto a situar al festival como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad, y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.