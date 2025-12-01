Putin asegura que Rusia tiene la iniciativa "en todo el frente" de Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha destacado este lunes que sus Fuerzas Armadas tienen la iniciativa "en todo el frente" de Ucrania mientras sigue informando de avances y tomas de localidades en regiones como Donetsk y Járkov.

"En cuanto a los grupos Central y Oriental, aquí, a lo largo de toda la línea de contacto de combate, la iniciativa está totalmente en manos de nuestras Fuerzas Armadas", ha afirmado Putin, según recoge la agencia de noticias rusa TASS. En concreto se ha referido al "ritmo de avance" del grupo Vostok, que se aproxima a la ciudad de Juliaipole.

Este mismo lunes, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerasimov, ha informado de la toma de las localidades de Krasnoarmiisk (Pokrovsk), en Donetsk, y de Volchansk, en Járkov, según un comunicado de la Presidencia rusa.

El Kremlin también ha informado de avances en Dimitrov, donde los militares rusos controlarían el sur de la ciudad, y en el sur de la línea del frente, donde habrían llegado al río Gaichur.

"Vladimir Putin ha dado las gracias a los comandantes y al personal militar por su eficacia y les ha emplazado a garantizar que los soldados tengan todo lo necesario para seguir con el combate en los próximos meses de invierno", ha destacado Moscú tras informar de la visita de Putin al puesto de mando del Grupo Conjunto de las Fuerzas Armadas rusas.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha felicitado a los militares por la toma de Vovchansk y ha destacado su carácter estratégico porque "egnera las condiciones para nuevos avances".