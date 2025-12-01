Irán subraya que las incursiones militares de Israel en Siria suponen "un asunto de preocupación regional"

El Gobierno de Irán ha denunciado este lunes las recientes incursiones militares de Israel en Siria y ha advertido de que estos "actos de agresión" suponen "un asunto de preocupación regional", días después de que Damasco denunciara más de diez muertos en una operación en una localidad situada cerca de la capital.

"Una de las preocupaciones clave y compartidas entre los países de la región es la continuación de los ataques por parte del régimen sionista contra Siria", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha indicado que las tropas israelíes han penetrado más en profundidad "en las últimas semanas".

Así, ha reiterado que "los asuntos en la región están interconectados" y ha puesto como ejemplo las "trágicas crisis" por los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y Líbano en el marco del conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Baqaei ha cargado además contra Washington por su apoyo a Israel y ha reseñado que "la violación de las leyes por parte de Estados Unidos se está convirtiendo en un modelo global para otros actores", al tiempo que ha criticado las presiones del país norteamericano contra naciones como Venezuela y Cuba, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

Las críticas desde Irán llegan días después de la muerte de más de una decena de personas en una operación militar israelí contra la localidad de Beit Yin, una incursión denunciada por las autoridades sirias y por Naciones Unidas, que habló de una violación de una "grave e inaceptable violación" de la soberanía del país.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del expresidente por los avances liderados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara --conocido anteriormente como 'Abú Mohamed al Golani' e incluido hasta entonces por Estados Unidos en su lista de terroristas--, es ahora el presidente de transición del país.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre, apenas unas horas después de la caída de Al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria, Damasco.