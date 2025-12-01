Agencias

Espacio Iberia cierra sus puertas en São Paulo (Brasil) tras recibir a 15 000 visitantes en un mes

Guardar

Espacio Iberia cerró sus puertas ayer, 30 de noviembre, en São Paulo (Brasil), en la calle Oscar Freire, tras recibir un total de 14.800 visitantes durante el mes que estuvo abierto, según un comunicado.

Tras abrir en México, Colombia y Buenos Aires, este espacio aterrizó la mayor ciudad de Brasil, donde 1.700 visitantes degustaron de manera gratuita los menús de a bordo de los asientos en las tres cabinas de los Airbus A350 de Iberia, mientras que casi 2.500 personas usaron un simulador de vuelo y alrededor de 1.000 disfrutaron de un experiencia de realidad virtual.

Al mismo tiempo, 2.800 visitantes vivieron un viaje experiencial por la historia de Iberia a través de sus uniformes con un 'showroom' en el que disfrutaron de la oportunidad de probarse los diferentes trajes de la marca desde el año 1946 hasta la actualidad.

Además, el chef Hugo Muñoz, parte del programa Talento a Bordo. participó con la preparación de un menú especial, en la parte de gastronomía. Mientras, también pasaron por las instalaciones cerca de 100 periodistas, muchos especializados en el sector del turismo o la aviación, junto con un alto número de influencers.

Por el rincón de Iberia Club, el programa de fidelización de la aerolínea, pasaron también más de 700 personas y más de 2.000 se interesaron por el Stopover Hola Madrid.

Con estas cifras, la directora de Marca y Marketing de Iberia, Gemma Juncá, ha calificado de "éxito" el paso de Espacio Iberia en Brasil, reflejado en el número de visitantes que "han querido acercarse a vivir de primera mano la experiencia de la aerolínea y a disfrutar de las distintas actividades".

"Además, esta activación ha permitido apoyar el importante momento de este mercado para Iberia: tras un crecimiento del 27% en la capacidad conectando Brasil con Europa en 2025 y proyectar un nuevo incremento del 25% el próximo año, además de la apertura en diciembre y enero de las rutas de Recife y Fortaleza, ha quedado patente la apuesta que Iberia tiene y seguirá teniendo por Brasil", ha destacado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El 5 es el reintegro más repetido de 'El Gordo' del sorteo de Navidad, con 32 veces

La terminación menos común en el sorteo de Navidad es el número 1, que ha salido solo ocho veces, mientras que el 4 y el 6 comparten el segundo puesto de reintegros más frecuentes, con 27 apariciones cada uno

El 5 es el reintegro

Mar Flores reacciona a la celebración del cumpleaños de su nieto Carlo

La modelo confirma su participación en el festejo familiar tras los comentarios de Alejandra Rubio sobre la organización del evento, asegurando que comparte la alegría por el primer año del pequeño y destacando su satisfacción personal y profesional

Mar Flores reacciona a la

Zelenski busca atajar la corrupción bajo su gobierno en un momento crítico para las negociaciones

Infobae

Una detenida en Barcelona de un grupo que trasladaba a menores inmigrantes al norte de Europa

Funcionarios localizaron a la implicada en un hotel junto a dos adolescentes somalíes, utilizando documentos legítimos pero ajenos para intentar cruzar fronteras hacia países escandinavos, según la policía, quien confirmó que la red cobraba hasta 10.000 dólares por menor trasladado

Una detenida en Barcelona de

Ascienden a 132 los muertos por las inundaciones y fuertes lluvias en Sri Lanka

Crecen los estragos provocados por el ciclón Ditwah, que deja al menos 176 personas sin localizar y más de 373.000 desplazados, mientras continúan las labores de rescate en medio de un panorama de devastación y estado de emergencia

Ascienden a 132 los muertos