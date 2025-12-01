Agencias

El hijo de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable tras llegar a un acuerdo en un tribunal de EEUU

Guardar

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', se ha declarado culpable ante un tribunal de Chicago de un cargo de narcotráfico y otro de crimen organizado tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

'El Güero' Guzmán ha cambiado su declaración inicial para reconocer su responsabilidad por los cargos relacionados con su pertenencia al Cártel de Sinaloa, concretamente a la célula de 'Los Chapitos', integrada por él mismo y tres de sus hermanos, según recogen medios estadounidenses y mexicanos.

El acuerdo de 35 páginas ha sido presentado ante la jueza Sharon Johnson Coleman. Permitirá reducir la sentencia y convertirse en testigo protegido de la Fiscalía en otros casos contra dirigentes del narcotráfico, incluido Ismael 'El Mayo' Zambada, a quien secuestró en Sinaloa para llevarlo en una avioneta a territorio estadounidenses, donde se ofrecía una millonaria recompensa por él. Su objetivo entonces ya era obtener beneficios en una negociación.

Los fiscales han explicado que el acuerdo incluye un mínimo de diez años de cárcel, aunque será la jueza la encargada de concretar la pena de prisión por los cargos presentados: narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, posesión de armas y tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

Los fisicales han subrayado que el secuestro de Zambada no fue orquestada por las autoridades estadounidenses, sino que fue iniciativa de Guzmán López.

Joaquín Guzmán López es el segundo hijo de 'El Chapo' que se declara culpable por sus actividades en el narcotráfico en Estados Unidos, después de que lo hiciera Ovidio Guzmán López, 'El Ratón'.

EuropaPress

