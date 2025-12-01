Agencias

DeepSeek lanza un nuevo modelo con un nivel de razonamiento similar al de GPT-5

Guardar

DeepSeek, la empresa china de inteligencia artificial, ha lanzado la versión final de su nuevo modelo, DeepSeek V3.2, que integra el modo pensamiento en el uso de herramientas para ofrecer respuestas más detalladas y precisas.

DeepSeek V3.2 está disponible desde este lunes con capacidades de agente mejoradas gracias al razonamiento y la deducción, como ha indicado la compañía en una nota de prensa. Llega con una capacidad de razonamiento a la altura de GPT-5 de OpenAI y "ligeramente inferior" a la de Gemini 3.0 Pro de Google.

Su principal novedad es la posibilidad de integrar el modo pensamiento en herramientas, es decir, que mientras que usa este modo, la IA puede acceder a ellas para buscar información pertinente antes de ofrecer una respuesta. Este modo pensamiento también es compatible con Claude Code.

Junto al modelo estándar, DeepSeek ha lanzado DeepSeek-V3.2- Speciale, desarrollado para la investigación, que no admite la integración de herramientas ni está optimizado para tareas cotidianas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Collboni destaca como "gran reconocimiento" a la cultura barcelonesa ser la invitada de la FIL

Barcelona llega a Guadalajara como protagonista de este relevante evento literario, una oportunidad para demostrar su fortaleza creativa, afianzar lazos con América Latina y celebrar su papel en la escena editorial internacional, según Jaume Collboni

Collboni destaca como "gran reconocimiento"

Indonesia confirma siete trabajadoras domésticas muertas en el incendio de Hong Kong

Al menos siete ciudadanas indonesias han perdido la vida tras un devastador siniestro en Tai Po, mientras aumenta el número de desaparecidas y las autoridades redoblan las inspecciones por fallas de seguridad en complejos residenciales

Indonesia confirma siete trabajadoras domésticas

Muere el extenista italiano Nicola Pietrangeli a los 92 años

Muere el extenista italiano Nicola

Un siglo del nacimiento de Carmen Martín Gaite: obras de teatro, cómics y exposiciones para recordarla

Un siglo del nacimiento de

Hallado el cadáver en el interior de una vivienda incendiada en la capital

Bomberos y sanitarios desplegaron un amplio operativo en una vivienda del centro de Granada, tras recibir avisos por humo, rescatando a un perro con vida y localizando posteriormente a una víctima mortal, cuya identidad no ha sido divulgada

Hallado el cadáver en el