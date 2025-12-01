(AMP) Grenergy vende a Ecopetrol siete proyectos fotovoltaicos en Colombia

Grenergy ha acordado con la petrolera colombiana Ecopetrol la venta de siete parques fotovoltaicos de distribución en Colombia, con una capacidad instalada total de 88 megavatios (MW), que se entregarán de manera escalonada e independiente a lo largo de 2026, según ha informado la compañía en un comunicado.

Además, en virtud del acuerdo, Grenergy continuará prestando los servicios de operación y mantenimiento (O&M) durante un periodo de hasta dos años en los siete proyectos.

En paralelo, la compañía sigue manteniendo presencia en el mercado colombiano, con una cartera de 12 plantas en el país que suman aproximadamente 150 MW en distintas fases de desarrollo.

ESTRATEGIA DE ROTACIÓN DE ACTIVOS

Esta operación forma parte del plan de rotación de activos de Grenergy, presentado el pasado mes de mayo durante su Capital Markets Day en Londres, que contempla la generación de 800 millones de euros hasta 2027. Con esta transacción, la compañía ya ha alcanzado más del 60% de ese objetivo.

En el último año, la compañía ha anunciado varias transacciones clave, entre las más recientes la venta de la planta Gabriela a CVC DIF, así como de las plantas Víctor Jara y Quillagua I y II a ContourGlobal (KKR). Todas ellas forman parte de la plataforma Oasis de Atacama y alcanzaron un valor empresa conjunto de cerca de 1.500 millones de dólares (1.293,3 millones de euros).

En España, además, se culminó el pasado mes de octubre la venta de las plantas fotovoltaicas de José Cabrera y Tabernas (297 MW) por 273 millones de euros.

Grenergy ingresó 687 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 147% más que el año anterior.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado los 111 millones de euros, lo que supone un alza del 109%, y el beneficio neto se sitúa en 45 millones, 7 veces más que en el mismo periodo del año anterior.