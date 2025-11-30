Agencias

Xabi Alonso: "Ningún reproche, me ha gustado la reacción"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó que les faltó "un poco de puntería" este domingo para evitar el empate (1-1) ante el Girona, tercero seguido en LaLiga EA Sports que les costó el liderato, aunque sin "ningún reproche" a su equipo, más allá de pedir algo más de constancia en el juego ofensivo.

"En la segunda parte ha habido una mejoría, nos ha faltado un poco de puntería con las ocasiones. Estamos ahí, está todo igualado, esto es muy largo, y hay que seguir", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los blancos fue preguntado también por un penalti que reclamó Rodrygo en el tramo final en Montilivi. "Yo no lo he visto, pero me han dicho que sí era una jugada revisable por el VAR por el contacto que había. Te sorprende, habrá que verla, son jugadas decisivas que pueden marcar el partido", afirmó.

"En una temporada hay diferentes fases. Había fases al inicio que éramos fuera de casa constantes, estos últimos partidos hay fases. En la segunda parte ha sido mejor que la primera, hemos podido remontar, el equipo ha tenido ganas. Nos ha faltado meter el segundo gol, hemos tenido ocasiones claras. Hay que seguir con la exigencia que requiere jugar en el Real Madrid y esto es muy largo", añadió.

"Ningún reproche, me ha gustado la reacción. No ha sido suficiente para darle la vuelta pero creo que hemos estado cerca. Hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente, necesaria, con ganas de ganar fuera de casa. Tenemos el miércoles la ocasión en Bilbao y ya veremos", insistió.

Además, Alonso confesó que necesitan continuidad en el juego y que tendrán que ir a San Mamés a ganar. "Nos ha faltado completar más minutos de buen fútbol, de fútbol ofensivo, de ser dominantes. En la segunda parte lo hemos hecho más, por qué no lo conseguimos es lo que tenemos que analizar. Intentar hacerlo desde inicio o darle continuidad", comentó.

"Es una oportunidad para volver a ganar fuera de casa pero los puntos son los que son, esto es muy largo, nos jugamos tres puntos pero sí es buen momento para ganar, lo necesitamos y querremos. Después de hoy, mirar cómo podemos hacerlo mejor", terminó.

