Venezuela denuncia en la OPEP que EEUU quiere "apoderarse" de sus reservas de crudo, las mayores del planeta

El Gobierno venezolano ha denunciado este domingo durante la conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que Estados Unidos "pretende apoderarse" de las reservas de petróleo venezolanas, las mayores del planeta.

"Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza. Esta pretensión situación es contraria la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y le mercado mundial", ha afirmado Delcy Rodríguez durante la reunión en un mensaje firmado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En particular, Caracas alerta de que Estados Unidos "ha desplegado más de 14 buques y 15.000 efectivos militares" en la región del Caribe y de que estas fuerzas han realizado más de 20 bombardeos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico "dando como resultados el asesinato de 80 personas".

"Estos meses han sido de constantes y reiteradas amenazas con el uso de la fuerza contra el Estado venezolano, lo cual vulnera la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional" y "pone en claro peligro la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional", ha reprochado Venezuela.

El Gobierno venezolano ha subrayado que se mantendrá "firme" en la defensa de sus recursos y "no sucumbirá ante ningún tipo de amenazas". "Espero contar con los esfuerzos para contribuir a detener esta agresión y amenaza de los equilibrios del mercado energético internacional, para los países productores y consumidores", ha apelado.

Trump declaró el sábado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

