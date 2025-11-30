Prosegur distribuirá esta semana cerca de 87 millones de euros en dividendos

El consejo de administración de Prosegur había aprobado a finales de abril, en la última junta general ordinaria de accionistas, la entrega de un dividendo extraordinario que será abonado esta semana en una única emisión, según publicó la empresa de seguridad en la documentación presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Prosegur informó que el próximo jueves 4 de diciembre distribuirá un dividendo bruto de 0,1593 euros por acción, cargado a reservas voluntarias, lo que representa un desembolso total de aproximadamente 87 millones de euros para remunerar a sus accionistas.

De acuerdo con el calendario comunicado por Prosegur y detallado por el medio, el lunes 1 de diciembre constituirá el último día en el que será posible adquirir títulos que otorguen derecho a percibir el dividendo, denominado ‘last trading date’. A partir del martes 2 de diciembre, los títulos de Prosegur comenzarán a cotizar con la calificación ‘ex-date’, lo que implica que quienes adquieran acciones a partir de ese momento ya no accederán a la retribución. El miércoles 3 de diciembre se fijará el ‘record date’, que señala a los tenedores de acciones con derecho a recibir este pago.

Tal como consignó Prosegur a la CNMV, la distribución del dividendo será gestionada a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). El monto bruto fijado estará sujeto a las retenciones fiscales establecidas por la legislación vigente.

Dentro de la información financiera comunicada, el grupo reportó ganancias netas de 96 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que significa un incremento del 47,2% en comparación con el mismo período del ejercicio anterior, según datos reportados por Prosegur. Los ingresos entre enero y septiembre ascendieron a 3.672 millones de euros, cifra que representa un 2,5% más respecto a lo registrado en los tres primeros trimestres de 2024, según informó la compañía.

Con esta operación, la empresa busca mantener una política de retribución a los inversores, conforme a lo aprobado en la junta de accionistas y cumpliendo con los requisitos regulatorios comunicados a la CNMV. Los primeros efectos de este reparto se reflejarán en la negociación bursátil desde la semana previa al pago y concluirán con el abono efectivo a los accionistas registrados en la fecha de corte establecida.