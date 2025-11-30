ONG denuncian la detención del secretario general del principal sindicato de Venezuela

El Observatorio Venezolano de la Libertad Sindical (OVLS) ha divulgado una grabación obtenida de cámaras de seguridad que muestra cómo una persona es llevada esposada por agentes en Venezuela. Si bien el video no permite identificar de forma inequívoca a la persona, según informó el Observatorio, se trataría de José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). La noticia, publicada por distintas ONG y medios venezolanos, expone la detención ocurrida este sábado en el apartamento del dirigente sindical, en un operativo que organizaciones defensoras de derechos humanos califican de arbitrario y carente de fundamentos legales sólidos.

Según detalló el OVLS en su cuenta en la red social X, la persona llevada en el video sería el máximo dirigente sindical de la histórica CTV, reconocido por su papel en la defensa de los derechos laborales y su participación como delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La organización enfatizó que Torres ha mantenido actividades constantes en instancias nacionales e internacionales que propician el diálogo social, elemento que refuerza el reclamo por su liberación inmediata.

De acuerdo con la información proporcionada por el OVLS, el procedimiento ejecutado por la policía no cumple con los estándares para justificar la privación de libertad de una figura sindical de amplia trayectoria. "No hay razón para detener a un dirigente sindical comprometido con la defensa de los derechos de la clase trabajadora", manifestó el Observatorio, según reportó la fuente. Además, la ONG sostiene que la detención representa un acto sin precedentes legales que dificultaría la labor del movimiento obrero en Venezuela.

La Confederación de Trabajadores de Venezuela, cuyo principal responsable es el presidente Carlos Ortega, ha enfrentado presiones en los últimos años. Ortega, en palabras del propio Torres antes de su detención, habría abandonado el país "obligatoriamente" por las amenazas existentes contra la dirigencia sindical. Fuentes internas de la CTV, citadas por medios venezolanos afines a la oposición y recogidas por el OVLS, consideran que la detención de Torres constituye un mensaje disuasivo para el resto del movimiento sindical, en un contexto especialmente sensible debido a las crecientes demandas por mejores condiciones laborales, salarios y bienestar.

La ONG venezolana Provea también se ha unido al reclamo por la liberación inmediata de Torres, aludiendo a una tendencia de "creciente cierre del espacio cívico y obstáculos para los derechos a la asociación y sindicación". Provea recordó que existen "decenas" de dirigentes sindicales actualmente detenidos o procesados penalmente en el país. La organización agregó que más de 3.000 líderes del movimiento laboral han sido objeto de amenazas y hostigamiento durante la administración de Nicolás Maduro, según datos recopilados por la organización.

La situación de Torres y el entorno en que se produce su detención ponen en relieve el clima de presión que experimenta el sindicalismo venezolano, especialmente en los sectores organizados en la CTV. El hecho de que el ahora detenido figure también como representante ante foros internacionales como la OIT agrega una dimensión adicional al caso, dada su exposición y su papel en procesos de negociación colectiva y diálogo social en el país.

Mientras tanto, diferentes colectivos y medios de comunicación han seguido publicando actualizaciones sobre el destino de Torres, reiterando la exigencia de respeto a los derechos de quienes asumen la representación sindical. Reportes de la prensa local citados por el OVLS y Provea insisten en la relevancia de este caso como posible antecedente para otros líderes sindicales activos o potencialmente críticos al gobierno venezolano. Organizaciones de derechos humanos consultadas consideran que el operativo policial no solo afecta a Torres en lo particular, sino que su mensaje trasciende al conjunto de quienes integran espacios asociativos y de defensa laboral en Venezuela.

El contexto general descrito por Provea evidencia una tendencia en la que el espacio para la acción sindical se ve cada vez más restringido, con consecuencias directas en la libertad de asociación, la capacidad de negociación colectiva y la participación en instancias multilaterales. Según indicó Provea, estos obstáculos legales y represivos impactan la posibilidad de los trabajadores de organizar reclamos colectivos e incidir en el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar el salario, la protección social y las condiciones de empleo.

Por su parte, el OVLS reiteró en sus recientes publicaciones que la práctica de privar de libertad a figuras sindicales rompe con los principios reconocidos internacionalmente sobre la libertad sindical y el debido proceso. Las organizaciones que han documentado la detención de Torres subrayan que este nuevo caso se suma a una lista de situaciones similares experimentadas por otros referentes del ámbito laboral, tanto del sector formal como del informal, incrementando la percepción sobre el control estatal sobre las organizaciones sindicales.

El seguimiento de los acontecimientos y la demanda de liberación de José Elías Torres continúan movilizando a organizaciones locales e internacionales, que interpretan lo ocurrido como una señal de alerta frente al tratamiento reservado por las autoridades venezolanas hacia los defensores de derechos laborales y de la organización colectiva de los trabajadores.