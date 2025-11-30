Agencias

Las inundaciones en Indonesia dejan ya más de 440 muertos y más de 400 desaparecidos

Al menos 442 personas han muerto, 464 han resultado heridas y 402 se encuentran desaparecidas en la isla indonesia de Sumatra, según el último balance de las devastadoras inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que se han cebado en los últimos días con el territorio.

La actualización online de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) de este domingo supone una de las mayores subidas de las últimas horas en sus estimaciones de la tragedia, al identificar más de 120 de nuevas víctimas mortales y cien desaparecidos adicionales desde el sábado.

El director de la BNPB, Suharyanto, ha explicado este domingo que entre los fallecidos hay 96 muertos que corresponden a Aceh, done hay 75 desaparecidos, aunque la región más afectada sigue siendo Sumatra Norte, con 217 muertos y 209 desaparecidos. Cierra la estadística Sumatra Occidental, con 129 fallecidos y 118 desaparecidos.

Los afectados totales de las inundaciones han rebasado ya ampliamente el millón de personas y provocado el desplazamiento de 290.000 habitantes de la isla. Casi 830 viviendas han registrado daños prácticamente irreparables para un total de aproximado de 3.200 domicilios afectados.

"La gente que se había marchado por su cuenta ahora empieza a llegar a los centros de evacuación. Esto también ha significado un aumento de las personas en acogida", ha indicado Suharyanto en declaraciones recogidas por el portal de noticias indonesio Kompas.

Más de 88.000 agentes de Policía siguen desplegados para responder a la emergencia y ha instalado un centro de coordinación en la Comisaría Central de Pandok Cabe.

"Un total de 87.924 agentes de la Policía Nacional están listos para responder a cualquier desastre en toda Indonesia, incluidos miles de ellos que están ya en Aceh, Sumatra Norte y Sumatra Occidental", ha destacado el general de brigada Trunoyudo Wisnu Andiko en declaraciones al portal Republik.

Por el momento se han movilizado miles de kits para necesidades de menores y madres, medicamentos, chubasqueros, mantas, comida rápida y material como generadores, mascarillas y generadores solares. Además cuentan con decenas de lanchas neumáticas, cientos de chalecos salvavidas, tiendas de capaña, camas y palas.

Así las cosas, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ha señalado que un ciclón tropical continuará afectando al país y generando condiciones climáticas adversas que podrían prolongarse aún durante varios días, complicando aún más las labores de rescate.

