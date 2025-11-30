La comisión electoral de Libia se declara lista para celebrar elecciones generales en abril de 2026

La Alta Comisión Electoral Nacional de Libia ha solicitado la intervención inmediata de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), para que facilite una solución a las controversias legales y técnicas que dificultan el avance del proceso electoral en el país. La comisión enfatizó que la disputa entre el gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, y la administración rival en Bengasi constituye el principal obstáculo para la concreción de las próximas elecciones generales. El organismo electoral precisó que, aunque las condiciones técnicas y legales deben cumplirse por completo, consideran posible la celebración de los comicios a mediados de abril de 2026.

Según publicó la agencia Europa Press, la Alta Comisión Electoral Nacional expresó en un comunicado que se encuentra “completamente preparada para celebrar las elecciones tan pronto como se cumplan las condiciones técnicas y legales necesarias”. Esta declaración se difundió a través del sitio web oficial del organismo. La comisión resaltó en este contexto la necesidad de que las autoridades enfrentadas lleguen a un entendimiento sobre las enmiendas finales a la ley electoral, cuestión que ha mantenido detenido el proceso y ha perpetuado la división administrativa vigente.

El medio Europa Press detalló que Libia continúa sumida en una crisis política marcada por la existencia de dos gobiernos paralelos, situación que dificulta cualquier avance institucional. El ejecutivo con sede en Trípoli, respaldado internacionalmente, sostiene que el país reúne las condiciones para cumplir con el cronograma electoral de abril de 2026, conforme a la hoja de ruta que presentó en agosto del año pasado. Por su parte, la administración asentada en Bengasi mantiene posiciones divergentes sobre los requisitos legales y las bases que regirán la votación nacional, lo que impide la definición de una fecha consensuada para los comicios.

A pesar de las discrepancias aún vigentes, Europa Press subrayó que las recientes elecciones locales celebradas en agosto de este año transcurrieron con cierto grado de éxito. Sin embargo, el contexto general sigue empañado por la falta de un acuerdo nacional más amplio, fundamental para superar años de enfrentamientos y desestabilización. En su comunicado, la comisión electoral urgió tanto a la Cámara de Representantes, con sede en el este, como al Consejo de Estado en Trípoli, a “asumir su responsabilidad ante Dios y el pueblo para salvar a la nación de las conspiraciones que se están tramando en su contra; conspiraciones destinadas a afianzar la división y la fragmentación”. Esta exhortación pone de manifiesto la presión sobre los líderes políticos para llegar a una solución que permita la reunificación y el restablecimiento institucional en Libia.

Europa Press recalcó que, según la comisión electoral, la mediación internacional se perfila como un componente clave para solucionar el estancamiento actual. En particular, la instancia electoral llama a la misión de Naciones Unidas a centrar sus esfuerzos en resolver el núcleo de la disputa, que gira en torno a la definición de los marcos legales imprescindibles para realizar la consulta. El papel de la UNSMIL, hasta el momento, ha sido de acompañamiento y facilitación, pero la demanda de la comisión apunta a una acción más directa y decidida para evitar retrasos adicionales.

Desde agosto del año pasado, fecha en la que las autoridades de Trípoli presentaron su calendario electoral, el país ha sido testigo de diversas iniciativas orientadas a construir consensos entre las partes. No obstante, según puntualizó Europa Press, las conversaciones no han logrado el acuerdo necesario, y las diferencias sobre la legislación electoral persisten como el principal escollo. La tensión entre ambas administraciones sigue reflejando las profundas fracturas que atraviesan al país desde la caída del régimen en 2011, lo que ha impedido sucesivos intentos por restaurar una institucionalidad compartida.

El comunicado emitido por la Alta Comisión Electoral también advierte sobre las potenciales consecuencias negativas de una prolongación en la división, argumentando que la demora podría favorecer agendas que buscan perpetuar el actual estado de fragmentación. Según el organismo, el éxito de la convocatoria electoral pasa por la asunción de responsabilidades tanto en el ámbito nacional como internacional, ya que sólo así se podrá garantizar que el proceso refleje la voluntad de toda la ciudadanía libia.

Finalmente, Europa Press especificó que todo avance hacia la organización de elecciones generales en Libia depende de la superación de los obstáculos que han mantenido a las administraciones enfrentadas durante los últimos años. La comisión electoral insiste en su capacidad y disposición para llevar adelante el proceso, siempre que se resuelvan las trabas legales y técnicas aún pendientes. Esta posición refuerza la demanda de una cooperación efectiva entre las dos autoridades principales del país y una intervención mediadora de organizaciones internacionales para concretar un calendario electoral aceptado por todas las partes involucradas.