La banca realizó 7.500 operaciones entre 2022 y 2024 a través del nuevo Código de Buenas Prácticas

La banca realizó alrededor de 7.500 operaciones, valoradas en 860 millones de euros, entre 2022 y 2024 al amparo del Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad, según el informe 'La contribución del sector bancario al crecimiento económico y el progreso de la sociedad' publicado por las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc.

Tal y como recuerdan las asociaciones en el estudio, existen dos Códigos de Buenas Prácticas, uno aprobado en 2012 y otro en 2022, que están orientados a aplicar medidas para aliviar la carga hipotecaria de acreditados que se encuentren en el umbral de exclusión, en el caso del código de 2012, o en riesgo de vulnerabilidad, en el caso del de 2022.

El primer código permite la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual y ha posibilitado, desde su entrada en vigor en 2012 --aunque fue también actualizado en 2022--, que alrededor de 70.000 familias acuerden con su entidad de crédito la revisión de su préstamo hipotecario para adecuarlo a sus capacidades de pago.

El segundo código también facilita, entre otras medidas, el cambio en las condiciones de los préstamos de tipo variable a tipo fijo o realizar amortizaciones totales o parciales de hipotecas con tipos de interés variable, sin comisión, pero para aquellos hipotecados con un umbral de renta más alta.

El uso de estos dos códigos se impulsó en noviembre de 2022 como consecuencia de la rápida subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) ante la elevada inflación.

Esta subida de tipos --en 2022 el Euríbor pasó de estar en negativo a colocarse por encima del 2% y, pocos meses después, en 2023, alcanzó el 4%-- puso en riesgo, especialmente, a aquellos consumidores con hipotecas a tipo variable, por lo que el Gobierno pactó con los bancos nuevas medidas para aliviar la carga hipotecaria a estos clientes.

Las patronales defienden que, gracias a todas estas actuaciones y a la buena coyuntura económica, observan que el porcentaje de hogares con una carga financiera elevada habría descendido del 4,6% al 4,1% entre 2022 y 2024, un descenso que es todavía más significativo en el quintil de menor renta de población, donde dicho porcentaje pasa del 12% a menos del 10% en este periodo.