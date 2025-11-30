Agencias

Illa y Duch visitan en Ciudad de México la tumba de Jaume Nunó y el Orfeó Català de Mèxic

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, han visitado en Ciudad de México la tumba del músico catalán Jaume Nunó i Roca, antes de viajar a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde Barcelona es invitada de honor.

Jaume Nunó (Sant Joan de les Abadesses 1824-Buffalo, EEUU 1908)compuso la música del himno de México y está enterrado en la 'Rotonda de las Personas Ilustres' junto a otras figuras destacadas de la historia y la cultura mexicana.

Illa y Duch también han visitado el Orfeó Català de Mèxic en la capital, donde su agenda incluye además un homenaje a los exiliados republicanos catalanes, antes de ir a Guadalajara.

