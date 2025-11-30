Hong Kong suspende 30 proyectos de construcción tras la tragedia del incendio en los apartamentos Wang Fuk

Las autoridades de Hong Kong han anunciado este fin de semana la paralización temporal de 30 proyectos de construcción para reevaluar sus condiciones de seguridad después del devastador incendio que esta semana se cobró la vida de al menos 128 personas (y dejado unos 200 desaparecidos) en el complejo de apartamentos Wang Fuk.

El Departamento de Edificaciones ha invocado la ley para exigir la suspensión de los proyectos gestionados por la compañía precisamente encargada de los trabajos de renovación en Wang Fuk, Prestige Construction & Engineering Company Limited, cuyos materiales presuntamente terminaron por acelerar las llamas.

"La suspensión temporal de las obras tiene como objetivo salvaguardar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. El impacto en el avance de los proyectos dependerá de si los contratistas acaban poniendo en marcha un plan de seguridad en la obra que pueda convencer al Departamento de Edificaciones", según el comunicado, publicado en la página web del Gobierno de Hong Kong.

Cabe recordar que dos directores y un consultor de ingeniería de Prestige Construction & Engineering fueron arrestados por la Policía el jueves bajo sospecha de homicidio involuntario.

Los tres quedaron en libertad bajo fianza el viernes, pero posteriormente fueron arrestados de nuevo por la Comisión Independiente contra la Corrupción en relación con una investigación paralela sobre el incidente.