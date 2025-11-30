Agencias

Gerard Bellver se inspira en Carvalho en el menú literario del almuerzo inaugural de la FIL

Guardar

El cocinero barcelonés Gerard Bellver se ha inspirado en el detective Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán en el menú del almuerzo inaugural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), en la que Barcelona es la invitada de honor.

En declaraciones a los medios, Bellver ha explicado que ha querido hacer un "menú literario", y que ha sido fácil por que en la obra de Montalbán existen muchas referencias a la cocina y ha elaborado tres platos de la cocina catalana, de los que escritor hablaba en sus obras y que funcionaba para 700 comensales.

El menú ha estado compuesto por una 'esqueixada' de bacalao ahumado, uno de los pescados favoritos de Montalbán; un 'suquet', plato marinero de la costa catalana; un fricandó de setas, y un 'trencadís' de queso fresco y miel de agave como postre.

El chef, que residió durante 28 años en México, ha afirmado que viajó en septiembre a Guadalajara para preparar el menú y practicarlo a pequeña escala con los cocineros del hotel, sobre todo con los sofritos y los caldos.

Bellver, propietario del restaurante Jiribilla de Barcelona, es el responsable de los menús del Festival Gastronómico durante los nueve días de la FIL en el restaurante Los Vitrales del hotel Barceló de Guadalajara.

Los comensales han sido obsequiados al acabar el almuerzo con un 'briox' en forma de 'panot' --la típica baldosa de las calles de Barcelona--, relleno de chocolate, elaborado por Ton Cortés, de Suca'l de Barcelona, que ganó el premio al mejor panettone del mundo en 2024.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Petro rechaza las multas a los encargados de su campaña en 2022: "No hay un solo peso del narcotráfico"

El mandatario colombiano asegura que las sanciones impuestas a los responsables financieros de su candidatura carecen de base y acusa a la oposición de manipular el proceso, defendiendo la ausencia total de fondos ilícitos en el proceso electoral

Petro rechaza las multas a

Trump afirma que EEUU comenzará "muy pronto" a "detener por tierra" a narcotraficantes venezolanos

Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses iniciarán acciones en la frontera contra organizaciones delictivas vinculadas a Venezuela, en medio de crecientes tensiones bilaterales y sospechas sobre una posible operación militar directa en territorio sudamericano

Trump afirma que EEUU comenzará

La CEDEAO condena el golpe de Estado en Guinea Bissau e insta al Ejército a restituir el orden constitucional

Una delegación compuesta por líderes de Sierra Leona, Togo, Cabo Verde y Senegal buscará negociar con los militares responsables del levantamiento para lograr la reinstauración del gobierno democrático, mientras se exige la liberación de funcionarios detenidos y se discuten posibles sanciones

La CEDEAO condena el golpe

Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional tiroteada en la víspera cerca de la Casa Blanca

La víctima, identificada como Sarah Beckstrom, perdió la vida tras recibir disparos a poca distancia de la sede del Ejecutivo estadounidense, hecho que activó un fuerte operativo policial y dejó a otro agente internado bajo cuidados intensivos

Trump anuncia la muerte de

"Los terroristas son Putin y sus secuaces", dice la fundación creada por Navalni tras ser designada "terrorista"

La entidad creada por Alexei Navalni advierte que la reciente decisión del Tribunal Supremo multiplica el riesgo legal para quienes expresen apoyo a la disidencia, denuncia un clima de represión y alerta sobre consecuencias para otras organizaciones ciudadanas

"Los terroristas son Putin y