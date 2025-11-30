Agencias

Gabriel Guevara, una Navidad diferente tras su éxito con la trilogía Culpables

Saboreando uno de los momentos más dulces de su vida tras la emisión del capítulo final de Nick y Noah, con 'Culpa nuestra', la esperada conclusión de la trilogía Culpables, basada en las exitosas novelas de Mercedes Ron, Gabriel Guevara se ha dejado ver este fin de semana en el 'Atresplayer Day' en Las Palmas de Gran Canaria.

Allí, el actor ha vuelto a recalcar que la relación con su madre, Marlene Mourreau, está bien a pesar de los rumores que se hicieron públicos hace unos meses sobre un posible distanciamiento entre ambos: "Yo siempre enamorado de mi mami".

En cuanto a sus planes para Navidad, el joven ha desvelado que esta época es "siempre muy familiar" y que este año "no tengo nada organizado todavía" porque "he estado ahí de promos a full, pero a ver qué pasa... Cuando volvamos a Madrid, a ver qué organizamos".

Eso sí, cuando se le preguntaba si pasará Navidad con su pareja, María de Nati, confirmaba que "sí" aunque todavía tienen que cuadrar fechas porque "ella también está trabajando, así que a ver si podemos compaginarlo"... y desvelaba estar "muy enamorado" de ella.

