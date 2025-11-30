Agencias

Flamengo gana su cuarta Libertadores con un cabezazo de Danilo

Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores este sábado al vencer (0-1) a Palmeiras en la final 2025 celebrada en el Estadio Monumental de Lima, gracias a un tremendo cabezazo del ex del Real Madrid Danilo en el minuto 67.

La final brasileña se la quedó un Flamengo que propuso algo más que su rival, dentro de la alta tensión del encuentro y de las pocas ocasiones que hubo. Filipe Luis, exjugador del Atlético de Madrid que cumple un año en su primera experiencia como entrenador, convirtió a los de Rio de Janeiro en tetracampeones de América y en tres días pueden ser también campeones de Brasil.

Danilo entró sin oposición pero voló con autoridad para rematar el saque de esquina de Giorgian de Arrascaeta, uno de los hombres del Campeonato y quien tuvo la primera de los suyos. Flamengo se asentó mejor en la final con la posesión de balón, incómodo Palmeiras y sin llegada a la portería rival.

El partido llegó trabado al descanso, ambos anulados en la intensidad y la presión, y en el segundo tiempo Danilo se vistió de héroe. Palmeiras reaccionó con más corazón que fútbol y Vitor Roque tuvo la más clara para empatar. Everton pudo sentenciar en una falta al poste y Flamengo levantó su cuarta Libertadores, equipo más laureado de Brasil como aspiraba su rival de Sao Paulo.

