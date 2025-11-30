El Papa visita la Catedral Armenia Apostólica en el último día de su viaje a Turquía antes de partir hacia el Líbano

León XIV ha visitado la Catedral Armenia Apostólica de Estambul en el último día de su viaje apostólico a Turquía, antes de partir hacia el Líbano, donde el Pontífice estará hasta el próximo martes y donde visitará lugares como el de la explosión del puerto de Beirut ocurrida en 2020 y celebrará un encuentro interreligioso en la Plaza de los Mártires de Beirut, entre otros actos.

Antes de entrar en la Catedral Armenia Apostólica este domingo, el Papa ha realizado un gesto típico de la tradición local, comiendo un trozo de pan con sal mojado en agua. Una vez dentro, el Papa ha realizado una oración en inglés y se ha reunido con el Patriarca Sahak II, quien ha manifestado su "profundo respeto" hacia el Papa, que actúa como "brújula moral apoyando la paz y dando voz a quienes no la tienen".

Durante el encuentro, León XIV y Sahak II han intercambiado una serie de regalos. El Patriarca le ha entregado un cáliz "pequeño, pero simbólico", mientras que el Pontífice le ha ofrecido un cuadro en mosaico inspirado en las cruces de estilo bizantino, que ha sido realizado por el Estudio del Mosaico Vaticano, según ha informado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News.

LA "UNIDAD CRISTIANA" COMO "PRIORIDAD"

El Papa Prevost se ha dirigido después de la reunión a la Catedral Patriarcal de San Jorge, donde ha asistido a la misa de la Divina Liturgia en la que ha recordado que la "prioridad fundamental" de la Iglesia es la "unidad cristiana". Durante la homilía, el Papa ha recalcado que "preservar la comunión y la unidad" es una tarea "esencial" de su misión como Obispo de Roma.

"Ha habido muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión, pero no debemos retroceder en el compromiso por la unidad", ha añadido.

En el que ha sido su último discurso antes de abandonar Turquía y viajar al Líbano, León XIV ha enumerado los desafíos comunes a los que se enfrentan las iglesias en la actualidad. Entre ellos, ha subrayado que católicos y ortodoxos están llamados a ser "constructores de paz".

Otro desafío que la Iglesia debe afrontar es, en palabras del Papa Prevost, la "amenazadora crisis ecológica que requiere una conversión espiritual, personal y comunitaria, para cambiar de rumbo y salvaguardar la creación".

Por último, ha llamado a los cristianos a realizar un "uso responsable" de las nuevas tecnologías. "Católicos y ortodoxos deben trabajar juntos para promover un uso al servicio del desarrollo integral de las personas, y una accesibilidad universal, para que tales beneficios no queden reservados a un pequeño número de personas y a los intereses de unos pocos privilegiados", ha enfatizado el Pontífice.