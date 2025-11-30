Agencias

El Inter Miami de Messi y el Vancouver Whitecaps de Müller jugarán la final de la MLS

El Inter Miami del argentino Leo Messi y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba y el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller jugarán la final de la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Estados Unidos y Canadá, después de ganar el sábado sus respectivas eliminatorias de conferencia.

Los de Florida avanzaron a la final, que se celebrará el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), como campeones de la Conferencia Este tras vencer por 5-1 al New York City FC con un triplete de Tadeo Allende y los tantos de Telasco Segovia y Mateo Silvetti.

Por su parte, Vancouver superó en la final de la Conferencia Oeste al San Diego FC (3-1) con un doblete de Brian White y un gol en propia puerta del portero Pablo Sisniega, que ya en la segunda mitad sería expulsado; de nada valió el tanto de Hirving Lozano para los californianos.

La final se disputará en Miami el 6 de diciembre, con ventaja para los anfitriones por su mejor registro en la temporada regular. Será la primera final de la Copa MLS para ambos clubes.

El enfrentamiento reúne a dos leyendas del fútbol: será el primer encuentro de Müller y Messi desde que el Bayern de Múnich se enfrentó al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones 2023, y su primera final juntos desde el Mundial 2014, cuando Alemania venció a Argentina en Río. Müller ha ganado cinco de sus seis enfrentamientos a nivel de clubes, incluido el 8-2 del Bayern al FC Barcelona en 2020.

Messi, que fichó por el Miami en 2023, ya ha levantado la Copa de la Liga y el Supporters' Shield, pero nunca había llegado a la final de la Copa MLS hasta ahora. Müller, en su primera temporada en Norteamérica, ya ha ganado el campeonato canadiense con el Vancouver.

