Comienzan las elecciones generales de Honduras

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) ha declarado formalmente el inicio de la jornada de votación para las elecciones generales que se celebran este domingo y en las que se elegirá al nuevo presidente del país.

La votación ha comenzado a las 7.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) tras un acto con la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y el consejero propietario Marlon Ochoa.

Destaca la ausencia de una de las consejeras del CNE, Cossette López-Osorio, quien ha denunciado amenazas y la presencia de simpatizantes del oficialista Partido Libre Refundación (PLR) en el colegio electoral elegido para el acto de inauguración del voto.

"Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad", ha explicado en su cuenta en X.

Más de seis millones de hondureños están convocados a elegir al próximo jefe del Estado, a 128 diputados titulares y 128 suplentes del Congreso Nacional, 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2.168 regidores.

La Presidencia se la disputan fundamentalmente la candidata oficialista Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (PN, extrema derecha), Salvador Nasralla (PL, derecha).

Moncada ha ejercido ya su derecho al voto. "Yo ya soy ganadora, nosotros ya estamos victoriosos, nosotros sobrevivimos a las armas de 2009, al fraude de 2013 y 2017, derrotamos la dictadora en 2021 con Xiomara y hoy el pueblo va a seguir marcando la ruta", ha declarado desde el centro de votación de la colonia Centroamérica Oeste de Tegucigalpa.

"El pueblo debe aprovechar la fiesta cívica. En los 18 departamentos todo es pacífico. Hay que poner atención en cómo se desarrolla el proceso", ha añadido.

La agitada campaña ha estado marcada por las acusaciones de fraude electoral en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico.

La legislación electoral de hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.

