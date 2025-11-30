Agencias

Aliados de los paramilitares sudaneses denuncian una masacre del Ejército contra 45 civiles en Kordofán

Guardar

Aliados del grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han denunciado que el Ejército de Sudán ha matado a 45 civiles en un ataque aéreo lanzado en la región de Kordofán, en el sur del país.

La acusación ha sido lanzada por la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán que lidera Abdelaziz al Hilu, que habla de una "una masacre contra estudiantes en el área de Kumo de las montañas Nuba", y que se ha saldado además con ocho heridos graves, entre ellos mujeres y niños.

Kumo está a unos 10 kilómetros al este de Kaoda, el cuartel general del mando del movimiento y, mientras que las Fuerzas Armadas de Sudán todavía no se ha pronunciado, medios afines a los militares, citados por el 'Sudan Tribune', se han limitado a constatar bombardeos del Ejército en las inmediaciones.

La región de Kordofán se está convirtiendo progresivamente en nuevo epicentro del devastador conflicto armado que comenzó en abril de 2023 entre el Ejército y las RSF, estas últimas recientes vencedoras en la estratégica región occidental de Darfur tras su reciente conquista de la capital histórica, El Fasher.

Tanto las RSF como el Ejército sudanés y sus respectivos aliados han sido acusados por organizaciones internacionales de la comisión de numerosas atrocidades desde el estallido del conflicto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo pide ante Foment votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura a Sánchez

Durante una intervención ante empresarios catalanes, el máximo dirigente popular aseguró que carece del apoyo imprescindible para intentar destituir a Sánchez, incidiendo en la creciente distancia entre el actual Ejecutivo y amplios sectores sociales y productivos

Feijóo pide ante Foment votos

Igualdad eleva a 40 las asesinadas este año por violencia de género tras confirmar dos casos en Málaga

El número de feminicidios en España en 2025 sube a 40 tras la validación oficial de dos víctimas más en Málaga, mientras autoridades y organizaciones instan a reforzar la respuesta social contra la violencia machista

Igualdad eleva a 40 las

Un tribunal de Tokio se aparta de la tendencia al pronunciarse a favor de la prohibición del matrimonio gay

El reciente fallo judicial en la capital japonesa contradice sentencias anteriores en otras regiones, mantiene la negativa frente al reconocimiento legal de parejas homosexuales y refuerza el debate nacional sobre derechos civiles pendientes y la presión por cambios legislativos

Un tribunal de Tokio se

Detenidos tres hombres por robar en una vivienda y agredir a quienes estaban en el interior en Palma

Detenidos tres hombres por robar

La tasa de paro de Alemania cae una décima en noviembre, hasta el 6,1%

El mercado laboral alemán muestra señales de recuperación tras registrar una ligera disminución en el desempleo durante noviembre, aunque la debilidad de la economía persiste y la demanda de mano de obra se mantiene limitada, advierte la autoridad laboral

La tasa de paro de