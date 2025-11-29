Venezuela informa de la repatriación de 136 emigrantes desde EEUU

En las horas previas a un cambio significativo en las relaciones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela, un grupo de 136 venezolanos regresó al país procedente de Arizona, Estados Unidos, justo antes de que Washington diera a conocer el cierre del espacio aéreo venezolano. El vuelo, identificado con el número 93, aterrizó el viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, según reportó Europa Press, que accedió a la comunicación oficial del Ministerio del Interior venezolano.

La repatriación formó parte del programa gubernamental conocido como la Gran Misión Vuelta a la Patria, una iniciativa que promueve el retorno voluntario de ciudadanos venezolanos que emigraron en los últimos años. De acuerdo con la información difundida por Europa Press y replicada por medios oficiales, los pasajeros incluyeron 104 hombres, 24 mujeres y 8 menores de edad, quienes optaron por regresar al país a través del plan estatal antes de la inminente restricción aérea anunciada por la administración estadounidense.

El Ministerio del Interior destacó, mediante un boletín difundido por redes sociales y recogido por Europa Press, la presencia de representantes del Gobierno Bolivariano en la recepción de los repatriados. Los funcionarios formalizaron la bienvenida en nombre del presidente Nicolás Maduro, acompañados de equipos multidisciplinarios compuestos por médicos, psicólogos, asesores legales, trabajadores sociales y personal de seguridad del Estado.

Según informó el Ministerio y reportó Europa Press, la asistencia brindada a los migrantes incluyó chequeos médicos, valoraciones psicológicas y orientación jurídica. Estas acciones tuvieron como meta facilitar la reincorporación de los repatriados tanto en sus hogares como en sus comunidades de origen, así como resolver trámites legales o administrativos que pudieran estar pendientes tras su estancia en el exterior.

Durante la jornada, los retornados recibieron información sobre las etapas siguientes del proceso de reinserción social, así como detalles sobre los servicios disponibles en el ámbito sanitario, legal y social, según consignó Europa Press. Los equipos asignados quedaron encargados de activar protocolos de seguimiento social orientados a acompañar a los recién llegados en su proceso de readaptación e integración plena a la vida nacional.

El comunicado oficial, difundido según Europa Press, resaltó que la operación de retorno fue coordinada dentro del marco de la diplomacia de paz promovida por el gobierno venezolano. Las autoridades subrayaron la intención de reafirmar el compromiso estatal con la reunificación familiar y el fortalecimiento de la cohesión social, prioridades reiteradas por voceros gubernamentales frente al aumento de la migración venezolana y los desafíos conexos.

La llegada de los connacionales se produjo en un momento caracterizado por la inminente entrada en vigor de la restricción aérea decretada por Estados Unidos, un elemento que, de acuerdo con medios oficiales y declaraciones recogidas por Europa Press, añade obstáculos adicionales a la implementación de futuros vuelos de repatriación desde territorio estadounidense. El propio Ministerio del Interior subrayó la necesidad de mantener abiertas vías seguras para el retorno de los ciudadanos, insistiendo en la continuidad de los esfuerzos previstos en la Gran Misión Vuelta a la Patria.

La política de recibir y asistir integralmente a los retornados, puntualizó el Ministerio en su boletín divulgado por Europa Press y replicado en distintas plataformas gubernamentales, integra prácticas que buscan reforzar el sentido de pertenencia y la unidad nacional luego de experiencias migratorias que frecuentemente implican separación familiar y situaciones de incertidumbre.

Finalmente, el Ministerio comunicó, de acuerdo a lo informado por Europa Press, que se mantiene el objetivo de “continuar forjando patria” por medio de operaciones de retorno y la implementación de programas de asistencia para todos aquellos venezolanos dispersos en el extranjero que decidan regresar voluntariamente al país. La operación ejecutada en Maiquetía representa una de las acciones más recientes dentro de este marco de políticas públicas orientadas a enfrentar los retos sociales y familiares derivados de la emigración, así como a fortalecer la cooperación consular ante posibles restricciones aéreas impuestas por gobiernos receptores.