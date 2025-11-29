Petro acusa a los medios de publicar información falsa para vincular a su Ejecutivo con las FARC

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado este viernes a los medios colombianos de difundir informaciones falsas y fabricar pruebas para establecer vínculos entre su Ejecutivo y las disidencias de las extintas FARC, en medio del escándalo por la multa impuesta por "superar los topes de financiación" por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los encargados de su campaña en 2022 , en la que "no (hubo) un solo peso del narcotráfico", según el mandatario.

El presidente colombiano ha aseverado que las supuestas conversaciones difundidas por medios como 'El Tiempo' o la cadena Caracol "han resultado ser fabricaciones", tras de ser analizadas con herramientas de inteligencia artificial.

"Son mentiras. Hemos revisado algunos chats que aparecieron en pantallazos difundidos por televisión, asumiendo únicamente información pública --no la correspondiente a la investigación, que le compete a la Fiscalía--. Eran conversaciones construidas artificialmente", ha insistido Petro durante una alocución retransmitida en directo desde sus perfiles en redes sociales.

Estas declaraciones se producen en el marco la controversia generada por los presuntos pactos entre miembros de las disidencias y funcionarios del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Policía de Colombia. Estas sospechas han emergido tras la incautación de archivos al mando disidente Alexander Díaz, alias 'Calarcá', cuya verificación aún está en manos de la Fiscalía General.

En este contexto, medios locales han apuntado a un alto cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmer Mejía, provisionalmente cesado, como posible intermediario entre miembros de las disidencias y sectores de la Fuerza Pública, con presencia en reuniones clandestinas, intercambios de información y contactos dentro y fuera del país.

A este respecto, Petro ha ensalzado las decisiones de su Administración en materia de seguridad y ha rechazado cualquier influencia de Mejía en ellas, subrayando que el funcionario "solo ha pertenecido a una de las agencias que formulan valoraciones" y que no necesariamente ha atendido sus recomendaciones.

"Todo eso es mentira, porque el único gobierno que ha descubierto que se ha usado la superintendencia de vigilancia de institución del gobierno nacional para armar criminales es el mío", ha reivindicado antes defender que, "si alguna posición ha tenido Petro en las últimas dos décadas en la lucha frontal contra los narcotraficantes, a riesgo de su propia vida y la de su familia, es por tomarse (en serio) el Estado y desarrollar la ley".

El mandatario ha rechazado asimismo presuntas vinculaciones con otros nombres aparecidos al hilo de la citada investigación como el del general Juan Miguel Huertas, a quien los archivos incautados a sitúan como un supuesto facilitador para la creación de empresas de seguridad de fachada y para garantizar la movilidad de hombres armados.

En esta ocasión, Petro ha señalado que Huertas "no era parte del Gobierno de Colombia en ese momento", ya que "fue general en el Gobierno anterior y lo sacaron del Ejército en el año 2021"; y ha cuestionado que el material haya tardado tanto tiempo en salir a la luz y lo haga ahora, coincidiendo con un momento políticamente sensible.

"Dieciséis meses sin avisar al Gobierno, poniendo en riesgo todas las operaciones que hemos desarrollado contra los grupos armados organizados (...). Demorar 16 meses nos ha afectado operacionalmente, y (...) ahora, en elecciones, nos afecta obviamente políticamente", ha espetado.

La intervención de Petro tiene lugar apenas un día después de que la Procuraduría de Colombia notificase la suspensión provisional del general del Ejército Juan Miguel Huertas y del agente de la DNI Wilmar Mejía por sus presuntos vínculos con las disidencias de las extintas FARC comandadas por Alexander Mendoza, alias 'Calarcá'.

La trama se sustenta en el contenido de varios ordenadores incautados --junto a armas y dinero-- al propio 'Calarcá' durante un control del Ejército en julio de 2024. Varias personas fueron detenidas entonces, aunque luego liberadas, entre ellas el propio líder guerrillero, después de que la Fiscalía señalara que ejercían como gestores de paz. Mejía también habría filtrado presuntamente datos reservados.

El contenido de otras conversaciones versaría sobre el supuesto papel de intermediaria de la vicepresidenta Francia Márquez en la financiación de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de 'Iván Mordisco' y la campaña del presidente Gustavo Petro.

El mandatario, por su parte, ha señalado que él ya se encargó de denunciar ante la Fiscalía a un total de seis empresas de seguridad "afines a criminales" que sí fueron legales en el anterior gobierno y en las que habrían participado "políticos y empresarios oscuros".

Colombia ha entrado en preparación para los comicios de 2026, en los que se renovará el Congreso y se elegirá a un nuevo presidente. Las legislativas se han programado para el 8 de marzo y la primera vuelta presidencial para el 31 de mayo; de ser necesaria una segunda ronda, esta se ha fijado para el 21 de junio del mismo año.