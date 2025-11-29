Agencias

Las inundaciones en Indonesia dejan ya más de 300 muertos y más de 140 desaparecidos

Al menos 303 personas han muerto y 143 se encuentran desaparecidas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que se han cebado en los últimos días con la isla indonesia de Sumatra.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha informado de que la cifra total de fallecidos es el resultado de sumar los 166 muertos en Sumatra Norte y el resto de muertos contabilizados en las regiones Aceh (47) y Sumatra Occidental (90). Se espera que la cifra de fallecidos aumente debido al alto número de desaparecidos: 51 en Aceh y 85 en Sumatra Occidental.

"Esto significa que hay más de 60 muertos más en un solo día. Este descubrimiento ha sido posible por el trabajo de búsqueda y rescate de una fuerza de trabajo de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas)", ha indicado director de la BNPB, el teniente general Suharyanto, citado por el portal de noticias IDN Times.

Hasta ocho de los 25 distritos del país están afectados por inundaciones graves, ha resaltado Suharyanto, aunque la zona más afectada es la regencia de Tapanuli Central, en Sumatra Norte, con unas 1.100 familias acogidas en unas instalaciones deportivas.

Suharyanto ha alertado del riesgo de saqueos en Tamiang, Aceh, y por el corte de las rutas de suministro en la región. "Pero no estamos crucados de brazos. Por ejemplo, en la ciudad de Sibolga vamos a llevar suministros por mar si no se puede por aire. La semana próxima un buque de la Armada llegará con alimentos desde Medan. Llegarán a Sibolga", ha resaltado.

En Aceh y Sumatra Occidental, miles de casas han quedado además inundadas, muchas de ellas casi por completo, según informes oficiales recogidos por el diario 'The Jakarta Post'.

Las lluvias torrenciales han provocado asimismo el desbordamiento de ríos en el norte de la isla más de 3.200 viviendas y edificios se han visto inundados, y unas 3.000 familias han tenido que desplazarse en busca de refugio en esta última semana.

Así las cosas, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ha señalado que un ciclón tropical continuará afectando al país y generando condiciones climáticas adversas que podrían prolongarse aún durante varios días, complicando aún más las labores de rescate.

