Hansi Flick: "A veces Dani Olmo quiere dar el segundo paso antes que el primero"

La recuperación progresiva de los jugadores que han atravesado lesiones recientes ha sido uno de los puntos destacados en la gestión del primer equipo del FC Barcelona. Según detalló Europa Press, el director técnico Hansi Flick compartió su satisfacción por el aporte de futbolistas reincorporados como Raphinha y Dani Olmo durante el triunfo contra el Deportivo Alavés, resaltando que ambos tuvieron un rol clave tras superar semanas al margen de la competencia, y que la actuación grupal resultó determinante para asegurar los tres puntos en el encuentro.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Spotify Camp Nou, el entrenador explicó, de acuerdo con Europa Press, que tanto la administración de los minutos jugados como los controles físicos de los futbolistas han sido planificados con cautela para minimizar riesgos de recaída. Flick precisó que Raphinha disputó aproximadamente sesenta minutos y Pedri cerca de treinta, siguiendo el enfoque de preservar la condición física de quienes regresan de lesión, sin perder de vista la importancia de obtener la victoria en un partido considerado fundamental.

El medio Europa Press reportó que Flick insistió en que la clave de la victoria fue la labor colectiva y remarcó que el equipo debe mantener su progresión a través del trabajo diario, tanto en las sesiones de entrenamiento como en la propia competición. El técnico alemán sostuvo que busca consolidar una dinámica en la que los futbolistas disfruten del proceso y comprendan la relevancia de convivir en el terreno de juego, fortalecer el lazo grupal y superar a los rivales en cada jornada. Sobre el desempeño de Dani Olmo, autor de dos goles en el último compromiso, Flick señaló en la conferencia difundida por Europa Press: “A veces Dani Olmo quiere dar el segundo paso antes que el primero”. También detalló que aconsejó al jugador disfrutar del juego y confiar en su calidad como vía para incidir positivamente en el resultado, apostando por que los momentos favorables a nivel individual beneficien al conjunto.

La cercanía del próximo partido ante el Atlético de Madrid introduce nuevos elementos en el manejo de las cargas y la planificación táctica. Flick declaró, según consignó Europa Press, que la conformación de la alineación titular todavía no está definida debido al ajustado calendario y la exigencia física que esto implica. Indicó que tomará la decisión sobre los once iniciales únicamente después de observar el estado del plantel en los entrenamientos posteriores.

Europa Press recogió también la valoración del entrenador sobre la reincorporación de Raphinha y Dani Olmo, quienes, tras ausencias prolongadas, lograron un impacto inmediato en la dinámica del grupo. Flick subrayó su satisfacción por la progresión favorable de los futbolistas que estaban lesionados y la ausencia de molestias posteriores en el caso de Raphinha. Al referirse a la gestión de la plantilla y a la rotación, insistió en que el enfoque debe estar puesto en equilibrar el rendimiento sin descuidar la recuperación.

El diálogo con el cuerpo arbitral constituyó otro de los aspectos abordados por Flick, quien manifestó a Europa Press su deseo de establecer una relación “abierta y respetuosa” con los jueces del partido. Relató una interacción reciente con el cuarto árbitro y defendió la importancia de resolver situaciones por medio de la comunicación constructiva, expresando su respeto por el trabajo arbitral y planteando la expectativa de que exista reciprocidad de parte del estamento arbitral hacia su cuerpo técnico y los jugadores.

En el plano del análisis táctico, Flick reconoció, según tasó Europa Press, algunas imprecisiones en la circulación del balón aunque evaluó positivamente el desarrollo global del partido y el resultado obtenido. Matizó que la temporada en curso impide distracciones y comparaciones con la anterior, puesto que la acumulación de lesiones ha tenido repercusión directa en la composición y el rendimiento del grupo. El técnico enfatizó que las circunstancias actuales requieren respuestas diferentes, pero se mostró optimista respecto al crecimiento tanto colectivo como individual.

La motivación que aporta la afición también fue destacada. Según recogió Europa Press, Flick afirmó que el respaldo de los seguidores constituye un estímulo esencial, sumado a la autocrítica interna y la confianza en el grupo como condiciones necesarias para enfrentar las exigencias del club y del entorno culé. Expresó que pretende que sus dirigidos mantengan la intensidad y el máximo nivel en cada encuentro, integrando la ambición competitiva con la conexión emocional que genera el respaldo de la hinchada.

En relación a Gerard Martín, el entrenador respondió a consultas sobre su evolución y, según confirmó Europa Press, elogió tanto la actitud como la profesionalidad del futbolista, subrayando su mentalidad, constancia y fiabilidad para el colectivo. Destacó estar plenamente satisfecho con el aporte que el jugador brinda dentro y fuera del campo.

Respecto a las diferencias con la temporada anterior, Flick expuso, según Europa Press, que el equipo no presenta el mismo dominio global de los partidos, aunque priorizó no comparar a nivel estadístico, pues admitió desconocer si el puntaje obtenido es equivalente al de la campaña previa. Prefirió poner el foco en las condiciones cambiantes que ha enfrentado la plantilla, principalmente el impacto de las múltiples lesiones, e indicó que observa avances palpables en la adaptación tanto individual como grupal.

A lo largo de la rueda de prensa, y según publicó Europa Press, Flick reiteró el carácter dinámico y retador del fútbol de alta competencia, defendiendo un esquema de gestión equilibrada y una mirada partido a partido para mantenerse a la altura de las metas fijadas por el club y su masa social. Asimismo, subrayó que el trabajo en conjunto, la autocrítica permanente y el disfrute del proceso competitivo forman parte del enfoque planteado para navegar los desafíos que ofrece la actual temporada.