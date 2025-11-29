Fabiola Martínez reacciona a la entrevista de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' y ha anunciado que si Bertín Osborne no firma el convenio regulador que le ha presentado y llegan finalmente a un acuerdo, no le quedará otra opción que tomar medidas legales contra él porque "no hay responsabilidad de nada absolutamente".

Tras su desesperación, Fabiola Martínez ha reaccionado a su entrevista y aunque ha asegurado que "no tengo ni idea" de lo que ha dicho la fisioterapeuta, ha explicado que "poco puedo aportar ahí porque realmente yo no sé lo que pasa, ni lo que ellos hablan" y "cualquier cosa que diga es pillarme los dedos".

Sin embargo, conociendo a Bertín "no puedes ir a la fuerza con nada" porque "por las malas no vas a conseguir nunca nada" y ha recordado que "cada uno es responsable de lo que da, de lo que habla y de lo que dice".

En ese aspecto, Fabiola se mostraba enigmática asegurando que "podría decir muchas cosas de la familia que han hecho que sea como es ahora, pero no las voy a decir, pero él ha sido siempre así" y recalcaba que "si tu fuerzas algo con él, olvídate, no tienes nada que hacer".

Sin querer entrar en la polémica que Gabriela y el artista tienen, ha llamado a la calma recordándoles a ambos que "todo lo que se dice, lo que se puede quedar registrado, el día de mañana te puede explotar en la cara" porque "ese niño crecerá y verá lo que se ha dicho en su nombre" y "hay que tener un poquito de sentido común".

Entiende a Gabriela que "como madre" le duela que Bertín no tenga contacto con su hijo, pero "no podemos obligar a las personas a ser como no son" y aseguraba que también "es responsabilidad de cada uno cómo intentas hacer ver cómo tienes que cambiar esa actitud".

Lo que sí que ha querido aclarar es que "no hay ni clases ni diferencias" entre sus hijos, pero "es verdad que cuando Kike nace, lo hace en un matrimonio y cuando nace Carlos vivimos otra vez esa paternidad en conjunto" y ese "no ha sido el caso" con el hijo de Gabriela porque "ese niño no ha nacido en un núcleo familiar, aunque eso no quita que tenga a su padre y su madre".

En ese aspecto, la empresaria entiende que "hay que dejar tiempo, el niño crecerá, van pasando cosas y Dios quiera que la vida sea muy larga para que de tiempo a muchas cosas" porque "no podemos pretender que todo pase ya".

"Tiene seis hijos, si le juzgamos por uno, la balanza no está compensada", aseguraba Fabiola y mandaba un mensaje a los espectadores lanzando una reflexión: "Sabemos lo que cuenta una parte, pero...".