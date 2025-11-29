El escolta Jaime Fernández no jugará ante Georgia por una lesión muscular en su muslo derecho

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha informado de que el escolta Jaime Fernández, de 32 años y 1,86 metros de altura, causará baja en el partido que la selección nacional disputará este domingo (19.45 horas) ante Georgia en la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo de 2027.

"El jugador sintió unas molestias durante la disputa del encuentro del jueves ante Dinamarca en Farum. De manera preventiva, se optó por que no participara más durante el mismo", indicó la FEB este sábado en su página web. No en vano, España inició su camino clasificatorio hacia ese Mundial con un triunfo por 64-74 en la jornada 1 dentro del Grupo A.

"Tras las pruebas preliminares realizadas a la finalización del partido, se decidió someter al jugador a una resonancia a la llegada del equipo a Tenerife. Ésta ha mostrado que tiene una lesión muscular en el muslo derecho", precisó la FEB en su comunicado oficial.

"Desde la FEB, queremos agradecer a Jaime Fernández su compromiso con #LaFamilia y le deseamos una pronta recuperación", concluyó el organismo federativo en su nota de prensa, al respecto de un jugador importante para el comienzo de la era de Chus Mateo como seleccionador de España.